Keisse vecht nog voor het startschot van de Gentse Zesdaagse tegen de tranen

Iljo Keisse (39) steekt een verontschuldigend handje op tijdens de feestelijke persvoorstelling van de honderjarige Zesdaagse van Vlaanderen-Gent. Hij moet even pauzeren. “Sorry”, zegt hij, terwijl hij de ogen droogwrijft. Niet veel later komen de tranen opnieuw.

“Er zijn veel mooie herinneringen, maar er zijn ook momenten waarop ik het jammer vind. Het is alles door elkaar”, vertelt hij. “Volgende week zal dat nog meer het geval zijn door de interactie met het publiek. Ik koers op adrenaline en hoop dat de emotie mij een boost zal geven, maar ze kan ook verstikkend werken.”

Deze week was hij de plaatsen aan het invullen voor zijn afscheidsavond in het Kuipke, drie dagen na de Zesdaagse. “In mijn hoofd zette ik mijn familie en mijn vrouw en mijn twee gasten op de eerste rij. Dat beeld dat zij daar zitten terwijl ik mijn laatste ronde rijd… (schiet vol) Pfoe.”

Toch vindt hij het wel degelijk tijd om te stoppen als profrenner. “Daar ben ik klaar voor. Maar ik kijk niet uit naar de laatste ronde, naar het afscheid nemen. Dat gaat zeer doen.”

Bescheiden

Er zijn meer dan 4.000 tickets verkocht voor zijn afscheidsevent. Dat is straf voor een renner die niet het grootste palmares heeft. “Ik ben geen Tom Boonen, geen Sven Nys, geen Fabian Cancellara. Ik vind mezelf een kleine renner, een knecht, een lokale coureur uit Gent. Maar ik heb wel altijd iets speciaals kunnen doen in de Zesdaagse. Daarom wil ik hier mijn afscheid.”

Het Kuipke is de reden waarom hij is begonnen met wielrennen, zegt Keisse. “Ik zat daar als kind te kijken. Dat was mijn droom, dat wilde ik doen. Ik heb er fantastisch mooie, maar ook heel pijnlijke momenten beleefd (doelt op het dodelijke ongeval met Isaac Gálvez in 2006, BA). Het Kuipke speelt al 25 jaar een belangrijke rol in mijn leven.”

Op 11 oktober nam hij al afscheid als wegrenner in de Nationale Sluitingsprijs Putte-Kapellen. Beeld Photo News

Het publiek zal ervan uitgaan dat Keisse straks wint. Dat is niet wat de renner zelf verwacht. “Ik ben redelijk tevreden over mijn conditie, maar de concurrentie is serieus. En ik word veertig jaar. De voorbije jaren had ik hier geen overschot, helemaal niet zelfs. Ik start met gematigde ambitie.”

Geen duo met Cavendish

Keisse rijdt samen met Jasper De Buyst. Blijkbaar had dat nogal wat voeten in de aarde. “Normaal zou ik met iemand van de ploeg rijden”, zegt Keisse, “maar er was niemand voorhanden. Dus heb ik naar Jasper gebeld. Hij wilde meteen, maar normaal kan dat niet: we rijden voor ploegen met tegenstrijdige belangen. Ik heb de organisatie gevraagd of ze een oplossing konden vinden. Bij mijn weten is het de eerste keer dat een koppel een verschillende trui gaat dragen, Lotto bij hem, Soudal-QuickStep bij mij. Het voelt goed. We hebben in het verleden al een keer samen gereden in Bremen en gewonnen. Jasper kent me door en door en heeft me dikwijls pijn gedaan. Hopelijk kunnen we nu samen de rest pijn doen.”

Zijn ploegmaat Michael Morkov neemt een break na een moeilijk seizoen. Mark Cavendish zei vorig jaar al dat hij niet meer in Gent zou rijden, aldus Keisse. “Het is toen een paar keer hard gegaan tussen ons. Ik heb hem duidelijk gemaakt: ‘Maat, ik rijd altijd en overal in dienst, maar dit is belangrijk voor me. Als jij dan komt en je bent niet in conditie, dat gaat niet.’ Ik was teleurgesteld. Vroeger kon ik dat nog opvangen, nu heb ik iemand nodig die sterker is dan ik.”