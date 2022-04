Keeper Butez is opnieuw de held voor Antwerp

De moedeloosheid stond 45 minuten lang in zijn ogen te lezen. Butez zag ook hoe het spel van Antwerp niet om aan te zien was. Hoe ze overspeeld werden door een gretig OHL. Hij molenwiekte met zijn armen, schreeuwde tegen zijn ploegmaats. Maar vooral: hij hield de nul met een aantal cruciale reddingen. Op pogingen van Mercier en Tamari, oog in oog met Maertens. Tussendoor had Butez geluk dat Özakacar op de paal kopte. Antwerp won na het doelpunt van Seck op een diefje in Leuven.

“Ook dankzij de saves van Jean”, wist coach Brian Priske. “He has had a great season so far.” Daar valt inderdaad niet over te discussiëren.

Butez is iemand die met beide voeten stevig op de grond staat. Geen grootspraak, altijd rustig naast het veld. Hij heeft wel de nodige dosis zelfbewustzijn, dat moet ook als doelman. De Fransman vindt zichzelf bijvoorbeeld niet minder getalenteerd dan Sinan Bolat of Hendrik Van Crombrugge. Niemand die hem daarin nog zal tegenspreken. Hij behoort dit seizoen tot de drie beste doelmannen van de competitie. Simon Mignolet en Anthony Moris vervolledigen die top drie.

Beeld BELGA

In het kantoor van Priske mag stilaan een kaars branden voor The Great Jean. Hij is de enige die op een constant niveau presteert. De speler die zijn ploeg al meermaals voor een nederlaag of puntenverlies behoedde. Tegen Beerschot, tegen Zulte Waregem, tegen OHL... Om er een paar recente wedstrijden uit te pikken.

En zeggen dat Butez vorig seizoen nog moest knokken voor zijn plek onder de lat. Met De Wolf en Beiranvand haalde Antwerp geduchte concurrenten. De komst van Priske en keeperstrainer Peder Hansen veranderde alles. Zij maakten snel duidelijk dat de Fransman onder de lat zou staan. Omdat hij paste in het profiel dat zij voor ogen hebben. Een doelman die rust uitstraalt, die goed is met de voeten en altijd op en top geconcentreerd is. Butez claimde na het vertrek van Beiranvand ook het symbolische rugnummer één.

De interesse in de doelman zal ongetwijfeld toenemen de komende weken en maanden. Dat beseffen ze bij Antwerp. Zijn prestaties, zijn positieve mindset, zijn ingesteldheid, zijn werkijver... Allemaal pluspunten. Bovendien heeft hij bewezen met de dagdagelijkse druk om te kunnen.