KBVB-voorzitter Pascale Van Damme: ‘De vicepresident van de Saudische voetbalbond is ook een vrouw’

Pascale Van Damme vat als eerste vrouwelijke voorzitter van de voetbalbond meteen een gepaste missie aan: het vrouwen-WK in 2027 naar België halen, liefst zonder ongewenste intimiteiten. ‘Het is spijtig dat die Spaanse kus de finale overschaduwt.’

“Veel vrouwen kunnen geen neen zeggen. Dat moet nochtans, als je wilt focussen op de dingen die écht belangrijk zijn.” Het is 1 september wanneer we Pascale Van Damme (54), sinds mei voorzitter van de Belgische voetbalbond, spreken in Tubeke. Een interviewaanvraag om 9 uur kreeg al meteen zo’n duidelijke ‘neen’ als repliek, want de focus ligt vandaag elders. “Ik wilde mijn zoontje eerst afzetten aan de schoolpoort, daar hecht ik ontzettend veel belang aan.”

In de bovenste gedachteschuif ligt bij Van Damme dus niet de Belgische coëfficiënt – vijf clubs zijn zonet doorgestoten naar een Europese groepsfase – maar wel de eerste schooldag. Nogal clichébevestigend, zult u denken. Dat soort dilemma’s hebben haar voorgangers bij de voetbalbond, allemaal mannen, nooit op hun bord gekregen, toch?

Bio - Woont in Knokke-Heist – Studeerde recht en fiscaliteit (UGent) – Maakte carrière bij Dell als managing director in België en Luxemburg - In 2014 verkozen tot ICT Woman of the Year (Data News) – Sinds 2019 vicepresident Europa, Midden-Oosten en Afrika bij VMware (Dell Technologies) - Sinds mei 2023 voorzitter van de Belgische voetbalbond - Bestuurslid bij Elia Group, sectorfederatie Agoria en de Amerikaans-Belgische kamer van koophandel – Lid van De Wijze Vrouwen van Gent, een organisatie die Gentse vrouwen van alle afkomst een stem wil geven

Dat klopt, maar dit gesprek start met een passage over moederschap, omdat we Van Damme een oneerlijke vraag willen stellen – voetbal is tenslotte de meest oneerlijke sport ter wereld. De vraag: wat als de school straks belt en zegt dat uw zoon een meisje vol op de mond heeft gekust, zonder toestemming? Gaat u dan in hongerstaking om hem te steunen?

“Ik eet veel te graag om die piste zelfs maar te overwegen”, antwoordt Van Damme ontwijkend. Ze weet dat we doelen op Luis Rubiales, collega-voorzitter bij de Spaanse voetbalbond, die op het voorbije WK voor vrouwen sterspeelster Jenni Hermoso ongevraagd een smakkerd gaf, waarna de moeder van Rubiales stopte met eten uit protest tegen de massale kritiek op haar zoon. De initiële steun van de Spaanse bond voor zijn voorzitter is intussen opgedroogd, maar Van Damme blijft met de versnellingspook in neutraal.

“Ik verspil mijn energie niet graag aan assumpties. Er is een tuchtprocedure gestart door de FIFA en ik heb vertrouwen dat zij, maar ook de Spaanse bond, een correcte beslissing zullen nemen op basis van de feiten. Ik vind het vooral jammer dat een fantastische finale volledig overschaduwd is door deze polemiek.”

Een diplomatisch antwoord, dat veel zegt over hoe de bal rolt in de voetbalwereld. Als voorzitter is het dribbelen langs ego’s, belangen en netelige vragen. Het moet gezegd: Van Damme dribbelt fluks, maar om de imagoschade bij de Belgische bond kun je niet heen. Intriges leidden eerst tot het ontslag van CEO Peter Bossaert, nadien werd ook voorzitter Paul Van den Bulck naar de uitgang geleid. Rekeningen werden vereffend, het beeld van een slangenkuil blijft achter.

“We hebben als organisatie een donkere periode achter de rug”, erkent Van Damme, die in 2021 als onafhankelijk bestuurder aantrad in de raad van bestuur. “Ik voelde me zelf ook niet goed bij die situatie. Ik werk graag op een constructieve manier en dat was allesbehalve evident. Maar die bladzijde is omgedraaid, iedereen wil nu vooruitkijken.”

Gezamenlijke kandidatuur

Vooruitkijken doet Van Damme naar 2027. Ze is net terug uit Australië, dat het vrouwen-WK organiseerde met Nieuw-Zeeland. “Dat WK is een enorme economische boost gebleken en heeft in die landen veel meisjes en jongens aan het voetballen gekregen. Dat heeft me nog meer gesterkt in het idee dat we het WK in 2027 absoluut naar België willen halen.”

Samen met Nederland en Duitsland bereidt ons land een kandidatuur voor. Tijdens het voorbije WK en de bijbehorende FIFA-conferentie heeft Van Damme uitvoerig de tijd genomen om verkennende handjes te schudden met andere voetbalbobo’s (voornamelijk mannelijk geschut).

“Ik kom uit de IT-wereld, dus een overwegend mannelijke omgeving is voor mij niet nieuw”, zegt Van Damme, die haar strepen heeft verdiend als topmanager bij computerfabrikant Dell. Sinds enkele jaren heeft ze een hoge functie bij dochterbedrijf VMware, een softwarespeler.

"Het gaat over meer dan gelijke premies", zegt Pascale Van Damme over de loonongelijkheid tussen Red Flames en Rode Duivels. Beeld Wouter Van Vooren

“In beide werelden is nog veel werk aan de winkel, maar ik zie een positieve evolutie. Van de 211 voorzitters binnen de FIFA zijn er nu 9 een vrouw. Niet alleen bij spelers, maar ook in de omringende structuren is er veel aandacht voor diversiteit en inclusie. Bij de Belgische voetbalbond als entiteit zijn er bijvoorbeeld 35 procent vrouwen aan de slag. De premies van de Red Flames zijn omhooggegaan en liggen procentueel hoger dan die van de Rode Duivels, als je kijkt hoeveel beide teams binnenbrengen.”

Gelijke premies zijn een streven, zegt Van Damme, maar voorlopig lijkt het een wensdroom die botst op een economische realiteit: als de Rode Duivels geen eindtoernooi halen, keldert de omzet van de voetbalbond.

Er zijn nog steeds aanzienlijke verschillen tussen wat een Rode Duivel verdient en wat een Red Flame verdient. “Maar het gaat over meer dan enkel premies”, aldus Van Damme. “Het gaat in essentie over de juiste omkadering, zodat zoveel mogelijk vrouwen de kans krijgen om professioneel te voetballen.”

Special Flames

“Wist je trouwens dat België voetbalgoud heeft behaald dit jaar?”, zegt Van Damme plots. “De Special Flames, meisjes met een mentale beperking, hebben op de Wereldspelen in Berlijn goud behaald. Zulke zaken wil ik graag in de verf zetten, net zoals de vele vrijwilligers waar ons voetbal op steunt.”

Van Damme zal tijdens het gesprek vaak de termen ‘diversiteit’ en ‘inclusie’ laten vallen, net als ‘digitale acceleratie’ en ‘good governance’. “Ik werd in Australië vaak aan de mouw getrokken. Niet zozeer over wat er gebeurd is binnen de bond, maar omdat mensen willen leren van onze werking. Onze jeugdbegeleiding staat hoog aangeschreven en voor onze strijd tegen racisme en discriminatie zijn we door de UEFA bekroond geweest.”

Punt is: veel van de huidige speerpunten werden wel onder Bossaert geformuleerd. Hij was het die snoeide in de bestuursraad (en zo ook in de macht van de profclubs) en twee onafhankelijke profielen lanceerde: Van den Bulck, een man met migratieroots, en Van Damme, een vrouw. Die eerste naam is alweer van de baan. Met voorzitter Van Damme en interim-CEO Manu Leroy aan het roer kwamen er in juni vier nieuwe bestuursleden, allemaal witte mannen.

De juiste fit vinden blijft lastig, zegt Van Damme. “Maar diversiteit gaat niet enkel over man of vrouw, het gaat ook over opvoeding, leeftijd, religie of zelfs persoonlijkheid. Diversiteit is naar een foto kijken vanuit die verschillende perspectieven en samen het totaalplaatje zien. Zo’n omgeving leidt tot meer geluk op de werkvloer én betere resultaten.”

Glazen klif

Die betere resultaten worden op minstens één domein lastig te behalen. Op het veld. De Rode Duivels lijken de sportieve piek voorbij, wat ook financiële implicaties heeft voor de voetbalbond; de cashkoe gaat op dieet. Ook is er een audit in aantocht die klaarheid moet scheppen over het budgetbeheer. Bij veel waarnemers leeft de indruk dat de voetbalbond boven zijn stand leeft.

Is het toeval dat Van Damme als eerste vrouwelijke voorzitter is aangesteld in troebele tijden? Bij haar aantreden werd meermaals verwezen naar de glazenkliftheorie, de kleine zus van het glazen plafond. Ruw gesteld: bekwame vrouwen krijgen pas hun kans als een organisatie vierkant draait, omdat mannen zich dan niet willen verbranden aan een topfunctie. Als de hemel opklaart, volgt dan het spreekwoordelijke duwtje van de klif.

“Ik was als vrouw erg fier dat ik dit aanbod kreeg, maar ik heb vooral ja gezegd als Pascale. Veel hangt af van jezelf. Ik durf te zeggen: als ik in mijn twintig jaar bij Dell een promotie miste, had dat niets met mijn vrouw-zijn te maken. Het kwam omdat ik me niet met de juiste mensen had omringd, niet genoeg mijn best deed of me simpelweg geen kandidaat had gesteld. Ik heb op mijn carrièrepad trouwens heel veel steun gekregen van mannen rond mij.”

Van Damme: “Ik vind het heerlijk om uit mijn comfortzone te treden.” Beeld Wouter Van Vooren

Dat ze nu als rolmodel geldt, vindt ze niet vervelend. Al bij haar verkiezing tot ICT Woman of the Year in 2014 kreeg ze lof voor haar inspanningen om jonge vrouwen te begeleiden, onder meer als voorzitter van De Wijze Vrouwen van Gent.

“Ik ben net dankbaar voor dit platform, want als ik ga spreken aan een universiteit komt nog altijd dezelfde vraag terug, nooit van jongens trouwens maar van de meisjes in de zaal: ‘Is een carrière te combineren met een gezin?’ Dat is het zeker, als je de juiste prioriteiten stelt.”

Van Damme stelt zelf haar gezin nadrukkelijk voorop en vindt me-time op uitdagende expedities. Tijdens het WK in Qatar zat ze in Antarctica, wellicht volgt volgend jaar een hondenrace in Alaska. “Fysiek is dat enorm vermoeiend, maar mentaal keer ik opgeladen terug. Ik vind het heerlijk om uit mijn comfortzone te treden, en ook om mezelf af en toe tegen te komen.”

Mogelijk belangenconflict

Er rest nog een laatste netelige vraag, over een ander mogelijk uitstapje in de toekomst. Saudi-Arabië. Dat land wil dolgraag het WK in 2030 binnenhalen, maar scoort op mensenrechtenindexen nog belabberder dan Qatar. Voor Dell en VMware, waar Van Damme onder meer de Midden-Oosten-tak leidt, is het land wel een belangrijke afzetmarkt. Kan dat geen belangenconflict vormen?

“Ik ben in Riyad geweest als vrouw en heb veel respect gevoeld. Ik zie in die hele regio echt wel een positieve verandering. Gaat het rap genoeg? Neen. Maar de vicepresident van de Saudische voetbalbond is ook een vrouw.”

“Ik geloof heel erg in die rol van voetbal als motor van verandering. Ook in België. Zo proberen we om, samen met lokale besturen, voetbalpleintjes tot leerplekken te tranformeren, waar onder meer kinderen in kansarmoede sociale vaardigheden kunnen ontwikkelen. We willen als voetbalbond niet alleen zoveel mogelijk mensen aan het voetballen krijgen, we willen ook een stukje van onze waarde in de maatschappij investeren.”