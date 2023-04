Karel Geraerts voor terugmatch tegen Leverkusen: ‘Moeten in onszelf blijven geloven’

“Er ligt veel druk op de wedstrijd”, begon Geraerts. “Beide ploegen zijn in goeden doen en kunnen naar de halve finales. We treffen een zeer goede tegenstander, maar moeten in onszelf blijven geloven.”

Union speelde vorige week in de heenwedstrijd in Duitsland 1-1 gelijk.

Geraerts lichtte een tipje van de sluier op over hoe hij zijn team wil zien spelen. “We proberen in elke wedstrijd de ruimtes voor de tegenstander te beperken, maar dat wordt tegen een ploeg als Leverkusen, met veel beweging en snelheid, nog belangrijker. We zullen verder ook aanvallend moeten denken om ons te kunnen kwalificeren.”

De Union-coach kan op een bijna volledig fitte selectie rekenen. Enkel invallersdoelman Lucas Pirard kampt met een rugblessure. Verdediger Siebe Van der Heyden ontbreekt wel door schorsing. De Japanner Koki Machida lijkt zijn vervanger te zullen worden. “Het was voor Koki belangrijk te kunnen spelen tegen Seraing zondag”, aldus Geraerts. “Hij heeft ritme kunnen opdoen. Ik neem morgen (vandaag) mijn beslissing over wie zal spelen.”

Geraerts leidt vandaag zijn vijftigste match als hoofdcoach van de Brusselaars. Afgelopen zomer nam hij als assistent van Felice Mazzu over, en hij maakte meteen indruk.

“Wat we dit jaar realiseren, is heel sterk”, erkende de 41-jarige Limburger. “We spelen heel veel wedstrijden. Het is een hels ritme, maar het is de enige manier om vooruit te komen. Het seizoen was al heel goed, maar er komt nog anderhalve maand aan waarin heel veel beslist wordt. Ik blijf geconcentreerd op de voorbereiding van de wedstrijden en hou me niet bezig met de commentaren.”

Geraerts wordt in verschillende media in verband gebracht met andere clubs. “Maar ik voel me goed bij Union”, gaf hij aan. “En we zullen zien wat er de komende weken zal gebeuren.”

De drukke kalender zal bij een kwalificatie voor de halve finales van de Europa League blijven aanhouden. “Maar we moeten ons eerst kwalificeren”, benadrukte Geraerts. “Het is een zorg voor later. Ik heb geen probleem met de kalender. Hier doe je het als speler voor. Ik wil niet kiezen tussen de verschillende competities.” (BELGA)