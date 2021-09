Kapitaalverhoging van 5 miljoen: ondanks Britse interesse kiest KV Mechelen voor lokale investeerders

Terwijl heel wat buitenlandse investeerders zich inkopen bij Belgische profclubs, is dat bij KV Mechelen niet het geval. Er was de voorbije maanden weliswaar contact met buitenlandse geïnteresseerden, waaronder een Britse investeringsgroep. Maar concreet werd dat niet: de club gaat uitsluitend verder met ‘lokale investeerders’.

Wie de nieuwe aandeelhouders zijn of hoe de precieze aandelenstructuur er zal uitzien, houdt Malinwa nog binnenskamers. Er is wel een deal nakend over een kapitaalverhoging van vijf miljoen euro, die doorgevoerd zal worden voor 31 december. “De puzzel is zo goed als gelegd”, klinkt het.

Malinwa, dat ook supporters als aandeelhouders heeft, bekijkt ook hoe het jonge ondernemers de kans kan geven mee te investeren. “Zij hebben vaak niet het kapitaal om sterk in te stappen”, vertelt algemeen directeur Frank Lagast. “Daarom werken we aan een oplossing waarbij zij hun centen kunnen bundelen, om zo een jonge ondernemende stem in de club krijgen.”

Hoofdaandeelhouder Dieter Penninckx, spilfiguur in de zaak rond de failliete modegroep FNG, stapt zoals afgesproken met de club niet mee in de kapitaalverhoging en ziet zijn aandelen verwateren tot 49 procent. Twee jaar nadat hij de voor matchfixing veroordeelde mede-eigenaar Olivier Somers uitkocht, duikt Penninckx zo weer onder de 50 procent. Dat hij de voorbije jaren 71,2 procent in handen had, lag moeilijk bij een deel van de minderheidsaandeelhouders. Volgens de statuten mag ook niemand meer dan de helft van de club bezitten.

Met de aankomende kapitaalverhoging zullen onder meer het nieuwe trainingscomplex in het naburige Bonheiden (prijskaartje: 2 miljoen) en de uitbouw van het jeugdcomplex gefinancierd worden. “Dat is cruciaal voor de groei van onze club”, zegt Lagast. Daarnaast moet KV Mechelen volgend jaar ook (een deel van) de obligatielening, uitgegeven in 2015, terugbetalen.

Naar verluidt zouden de nieuwe investeerders wel minder geld op tafel leggen dan bijvoorbeeld de Britse. Lagast: “Onze visie gaan we niet veranderen. Een kapitaalkrachtige buitenlandse investeerder..., die piste kon gewoon niet bewandeld worden. KV gaat zo tegen de stroom in. En ja, daardoor hebben we wellicht minder budget (dat nu rond 20 miljoen ligt, ABD). Maar dit is een bewuste keuze. In plaats van, zoals veel clubs, te mikken op grote buitenlandse investeerders, versterken wij de lokale verankering. Want dat is het DNA van KV Mechelen.”