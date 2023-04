Kan België iets leren van het Amerikaanse racismebeleid? ‘Daar beseft men dat je zonder kordate straffen geen verandering teweegbrengt’

De Belgische voetballer Dante Vanzeir moet door het stof in de Verenigde Staten, nadat hij afgelopen weekend racistische opmerkingen zou gegeven hebben aan een tegenstander. De Amerikaanse voetbalbond én zijn eigen club reageren streng. Kunnen Belgische clubs daaraan een voorbeeld nemen?

De Amerikaanse droom van Dante Vanzeir (24) ligt nauwelijks een maand na zijn aankomst al - voor even - aan diggelen. Onze landgenoot moet door het stof nadat hij beschuldigd werd van racistische uitlatingen in de wedstrijd tegen San José Earthquakes.

Twintig minuten lag de match stil afgelopen zaterdag, nadat de spits Jeremy Ebobisse van de Earthquakes zich had beklaagd over beledigingen van Vanzeir aan het adres van de Kaapverdisch-Nederlandse voetballer Jamiro Monteiro. “Ik weet wat ik gehoord heb", zei Ebobisse na de match.

Vanzeir werd uiteindelijk in de 86ste minuut naar de kant gehaald. Dat ze in de VS niet lachen met dergelijke uitlatingen, bleek al kort na de match. Er volgde een statement van zijn coach Gerhard Struber, die betreurde dat hij Vanzeir niet onmiddellijk van het veld haalde na het incident. De Major League Soccer (MLS) verklaarde onmiddellijk een onderzoek te starten, en zijn club - de New York Red Bulls - verklaarde daaraan volledig mee te werken. Vervolgens volgde nog een statement van Vanzeir zelf, die via zijn club aangaf ‘elke mogelijke schorsing of boete die door de Major League Soccer en de club wordt opgelegd’ te accepteren.

Inmiddels is bekend dat Vanzeir voor onbepaalde tijd stopt bij de New York Red Bulls. De voetbalclub reageerde diezelfde dag al op het incident. “Wij als club hechten hier veel belang aan en hebben dit meteen gemeld aan de Major League Soccer. New York Red Bulls veroordeelt elke vorm van intimidatie of discriminatie.”

Ongepast taalgebruik

Ook de Nederlandse trainer Ron Jans, die Standard nog coachte, ervoer dat ze in de VS niet lichtzinnig omspringen met ongepast taalgebruik. Jans kwam in een storm terecht toen bleek dat hij als trainer van FC Cincinnati in de kleedkamer had meegezongen met een nummer waarin het n-woord voorkwam. De MLS en zijn eigen club startten een onderzoek, waarop Jans zelf besliste om op te stappen.

“In de VS blijft racisme natuurlijk een erg gevoelig thema, dat teruggaat tot in de tijd van de slavernij", zegt de Nederlandse voetballer Sherjill Mac-Donald, die zowel in de Belgische als de Amerikaanse competitie gespeeld heeft. Vandaag komt hij uit voor de provinciale voetbalclub KV Hooikt. “Dat was al zo toen ik er voetbalde (in 2012-2013, JL), maar is nog veel meer onder de aandacht gekomen sinds de Black Lives Matter beweging.”

Zo ontstond door BLM ook de Black Players For Change-vereniging, die sinds twee jaar meer dan 170 spelers en coaches verenigt. Ook Jeremy Ebobisse van de Earthquakes is lid van die vereniging. “Zeker buitenlandse spelers hebben het daar in het begin soms moeilijk”, zegt Mac-Donald. “Uit andere competities zijn ze gewend om hun tegenstander te jennen, maar in de VS worden bepaalde woorden of beledigingen gewoon veel minder aanvaard.”

Volgens sportpsycholoog Jef Brouwers heerst er in de VS nu eenmaal een duidelijker racismebeleid in de sport. “Daar beseft men dat je zonder kordate en gepaste straffen geen verandering teweegbrengt", zegt Brouwers. “De wet is de wet, en niemand ontsnapt daaraan. Dat lijkt me de enige manier om dat probleem uit te roeien.”

Hij haalt Italië aan als tegenvoorbeeld van hoe het niét moet. Daar kreeg Romelu Lukaku recent in de bekerwedstrijd tegen Juventus nog oerwoudgeluiden en andere racistische gezangen over zich heen tijdens het nemen van de beslissende strafschop. Nadat hij de strafschop omzette, vierde hij dat traditiegetrouw door zijn vinger op zijn mond te houden. De scheids vond dat hij daarmee de supporters provoceerde, en stuurde hem met tweede geel van het veld. Ook bij de disciplinaire commissie hielden ze geen rekening met de racistische spreekkoren: Lukaku krijgt een match schorsing, wat door tal van spelers ter wereld veroordeeld wordt.

Belgische competitie

Ook in ons land is nog een lange weg te gaan. Een ex-profvoetballer van kleur uit de Belgische competitie getuigt hoe racistische opmerkingen op het veld lange tijd schering en inslag waren. “Zeker aan het begin van de eeuw, toen er nog minder buitenlandse spelers waren, greep de scheidsrechter zelden in. Vandaag wordt het onder spelers onderling minder aanvaard, maar dat wil niet zeggen dat het niet meer voorkomt.”

Paul Beloy, ex-speler van KV Mechelen, Beerschot en Lierse van Congolees origine, vindt dat Belgische clubs een voorbeeld kunnen nemen aan de Amerikaanse. “Het valt op dat zij hun eigen spelers terechtwijzen of straffen bij racistische uitlatingen. In België nemen clubs hun spelers in bescherming om lichtere straffen te bekomen. Dat is een fout signaal, zeker ook naar de fans toe.”

De Pro League lanceerde recent verschillende campagnes tegen discriminatie en racisme. Daarvoor werkt het ook sinds vorig jaar samen met de Dossin Kazerne. Onder meer voetbalclub Union - met Dante Vanzeir - bracht zo vorig jaar nog een bezoek aan het Mechelse museum. “Hoeveel mensen gaan we nog naar Dossin sturen?”, vraagt Beloy zich af. “Alleen duidelijke regels zullen helpen. Want in alle jaren dat ik met dit thema bezig ben, heb ik het alleen maar erger zien worden.”

Update 11 april 22.19 uur: aan het artikel werd informatie toegevoegd over de recente aankondiging dat Vanzeir voor onbepaalde tijd stopt bij de New York Red Bulls.