Kampioenenmaker Johan Walem: ‘Ik heb moeten vechten voor de speelsters, het project en het budget, maar het heeft geloond’

De RSCA Women pakten hun vijfde titel op rij en jagen op de dubbel. Johan Walem is de architect van het succes, maar vertrekt straks alweer. ‘Ik zat hier niet op mijn plaats.’

Kleine oogjes heeft Johan Walem (50), daags na het veroveren van de landstitel met de RSCA Women. De vijfde op rij voor de paars-witte vrouwen, maar het feest was er daarom niet minder op. “Onderschat ze niet. De vrouwen vieren harder dan de mannen”, grijnst Walem. “We zijn naar een discotheek in Brussel getrokken en zijn daar uit de bol gegaan.”

Dat de ontlading enorm was, zegt hij. “Het voorbije seizoen heb ik met deze groep veel werk verricht en moeilijke momenten doorgemaakt. Met de plannen die ik samen met het bestuur heb uitgetekend, ligt er een stevige basis voor de komende jaren.”

Toch stopt u aan het einde van dit seizoen. Leg dat eens uit.

“Het klinkt tegenstrijdig, zeker aangezien ik zelf de toekomstvisie heb uitgezet en er nog vol overgave over praat. Dat besef ik. De titel heeft mij ook doen nadenken over mijn beslissing. Maar ik voel dat ik nood heb aan iets anders. Wat mijn volgende uitdaging zal inhouden, weet ik nog niet. Ik heb geen plan A of plan B. Na de bekerfinale (14 mei tegen Standard, SVL) vertrek ik op vakantie naar Italië, bij mijn zoon, en zal er tijd zijn voor reflectie.”

Hoe reageerde de spelersgroep op uw vertrek?

“Ze voelden het ergens wel aankomen, denk ik. Ik ben altijd zeer duidelijk geweest over mijn intenties en filosofie naar hen toe. Soms misschien iets te direct en te veeleisend, zeker in het begin. Ik heb uiteindelijk slechts 20 à 30 procent van wat ik hier wilde bereiken als coach kunnen overbrengen. Het vrouwenvoetbal heeft nog veel stappen te zetten en bij momenten wilde ik te snel gaan, terwijl je net geduldig moet zijn.”

Kunt u daar een voorbeeld van geven?

“Deze groep was al vier keer op rij kampioen geworden, met dezelfde trainer (Patrick Wachel, SVL) en een duidelijke filosofie. Niemand legde hen in België wat in de weg. Ik wilde hoger mikken, vooral op Europees vlak, en daarom een duidelijke organisatie neerzetten. Dat was nieuw voor de meisjes. Tijdens de wedstrijden wilden ze het vaak te mooi doen in plaats van efficiënt te zijn. Die striktheid heb ik er stelselmatig in moeten slijpen en dat was niet altijd evident.”

Verklaart dat mede jullie uitschakeling in de Champions League-voorrondes en de matige seizoenstart?

(knikt) “Bovendien zijn zes speelsters afgelopen zomer vertrokken en waren de fysieke tests bij de start van het seizoen dramatisch, vooral door covidbesmettingen. Begin dan eens met een nieuwe organisatie op poten te zetten. Ik probeerde de groep daarnaast uit hun kot te lokken met rake uitspraken, maar er kwam te lang weinig tot geen reactie. Toen ik voor het eerst ‘wat is dat voor een coach?’ hoorde vallen in de kleedkamer was ik oprecht gelukkig. Eindelijk was er wat animo. Woensdagavond in Leuven had ik het gevoel dat mijn boodschap van dit seizoen helemaal was aangekomen.”

De vrouwenploeg van Anderlecht viert de landstitel op het veld van Leuven. Beeld BELGA

Hoe ziet de toekomst van de RSCA Women eruit zonder u?

“Ik heb me het afgelopen seizoen ook beziggehouden met de herstructurering van de vrouwenploeg en een duidelijk toekomstplan. Mijn jaar was goed gevuld. Ik heb moeten vechten voor de meisjes, het project en het budget, maar het heeft geloond. Dat het vrouwenvoetbal de enige afdeling is waarin niet wordt bespaard, vind ik een knappe beslissing van de directie. Het maakt dat we straks een vaste thuisbasis hebben in Woluwe-Zaventem en fel zullen inzetten op de jeugdwerking. Daar ligt ook in het vrouwenvoetbal de toekomst. De ploeg voor volgend seizoen is al voorbereid, binnenkort worden enkele inkomende en uitgaande transfers afgerond.”

Kan die professionalisering Tessa Wullaert overtuigen om te blijven?

“Ze heeft alles al bewezen in België en ligt nog één jaar onder contract. Heeft ze wel zin om hier te blijven of gaat ze liever die buitenlandse uitdaging nog eens aan? Wullaert zou het zeker verdienen, maar het is aan haar om op die vraag te antwoorden.”

U hebt al veel trainersrollen bekleed en bent al vaker ergens snel vertrokken. Hebt u geen schrik voor het etiket dat u niet goed weet wat u wilt?

“Absoluut niet. Ik heb de U21 van Anderlecht en de nationale beloften eveneens verlaten nadat ik er mijlpalen had bereikt, zoals de eerste kwalificatie voor het EK in twintig jaar. Ik hou ervan om iets op te bouwen. Elke ervaring heeft daartoe bijgedragen, ook de nationale ploeg van Cyprus en deze vrouwenploeg. Hier zat ik simpelweg niet op mijn plaats, daar moet ik eerlijk over zijn. Maar dat ik nu vertrek bij Anderlecht wil niet zeggen dat ik nooit meer in het vrouwenvoetbal zal werken. Over twee à drie jaar zoeken de Red Flames misschien wel een nieuwe bondscoach.”

Hoopt u nog op een functie in de staf van het mannenelftal van RSCA?

“Elke oud-speler droomt daarvan, zeker als het om het hoofdtrainerschap gaat. We zien wel waar de toekomst mij brengt, of dat nu bij Anderlecht is of elders.”

Hoe kijkt u naar de evolutie van dit paars-wit?

“De bekerfinale en de nederlaag tegen Union hebben iedereen pijn gedaan, al zeg ik er meteen bij dat Anderlecht altijd opstaat. Club Brugge zal niet met plezier naar hier afzakken, komende zondag. Op lange termijn is Anderlecht, ondanks de financiële moeilijkheden en de soms tegenvallende resultaten, op de goede weg.”

Gelukkig zijn er de vrouwen om het goede voorbeeld te geven.

“Marc Coucke en Wouter Vandenhaute stuurden me zulke berichtjes. Dat is het mooiste compliment dat we kunnen krijgen. Over twee weken gaan we vol voor die dubbel. Het zou het grootste succes zijn in mijn trainerscarrière.”