Kamp-Nuyens eist schorsing voor Van Aert en miljoenenboete voor Jumbo-Visma

Het crossprogramma van Van Aert: twaalf wedstrijden in vijf weken

Wout van Aert duikt op 4 december opnieuw het veld in. De Belgisch kampioen start zijn crossseizoen in Boom. Nadien volgen nog elf veldritten in vijf weken tijd. Van Aert begint meteen met een dubbel weekend op 4-5 december. Ook het weekend erop (Essen - Val di Sole) pakt hij twee veldritten mee. Tussen 12 en 26 december neemt hij wel even een break om met zijn ploeg Jumbo-Visma mee op stage te gaan in het Spaanse Sant Feliu de Guixols. De eindejaarsperiode wordt druk, met 8 crossen in 15 dagen. “Dit is mijn definitieve programma tot en met het Belgisch kampioenschap. Wat daarna nog volgt, is nog niet beslist”, vertelt Van Aert bij Wielerflits. Het WK in het Amerikaanse Fayetteville is dus nog een vraagteken.