Kajakster herstelt kajak met condoom en pakt brons op Spelen

Condooms: iedereen krijgt ze op de Olympische Spelen, maar blijkbaar benutten niet alle atleten ze op dezelfde manier. Fox deelde op haar Instagram dat zij wel heel creatief omgaat met de rubberen omhulsels. Ze zijn blijkbaar ideaal om het koolstofmengsel op zijn plek te houden waarmee de kajaks na een wedstrijd gerepareerd worden. De strakke en sterke condooms geven de patch-ups een gladde aerodynamische finish, ideaal voor een kajak.

Jessica Fox is geen nieuwe verschijning op de Olympische Spelen, ze maakte haar debuut in London 2012. Met de Spelen in Tokio maakt ze haar derde Spelen mee. Ze nam eerder al op de Olympische Spelen zilver en brons naar huis met haar kajak slalomnummers en goud voor een kano slalomnummer. Dit jaar komt daar een bronzen medaille (kajak) en gouden (kano) bij. Op het kajakevenement was ze op weg naar zilver, maar strafpunten kosten haar uiteindelijk de tweede plek. Ze eindigde op een tijd van 102.49 seconden.

Beeld jessfox94 Instagram

Jessica Fox in haar kayak tijdens haar bronzen run. Beeld Photo News