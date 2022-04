Kagawa: ‘Tijdens de rust was Ferguson altijd heel boos, vooral op Rooney en Giggs’

De Japanner Shinji Kagawa speelde bij Borussia Dortmund en Manchester United. Nu eet hij smurfentaart bij STVV, dat nog kans maakt op deelname aan de Europe play-offs.

Nog snel een selfie met een jeugdspeler na de training, daarna neemt Shinji Kagawa (33) ontspannen plaats aan tafel. “Ik moet dadelijk nog naar de kinesist. Ik word al een dagje ouder, hé”, knipoogt hij.

Na de derbyzege tegen Racing Genk (0-1), vorige maand, at hij voor het eerst een stuk smurfentaart, traditie bij STVV. “Dat was lekker. Heel zoet, maar zo’n dessertje smaakt al eens. Zoiets had ik nog nooit eerder gezien. Meestal dronken we een biertje.”

Je bent hier nu drie maanden. Wat zijn je eerste indrukken van België?

“Het eten hier is geweldig. Dat heeft me echt verrast. In Sint-Truiden zijn een paar heel goeie restaurantjes. Het ligt zo dicht bij Duitsland, snap je? (lacht) Ik wil niet zeggen dat het daar slecht is, maar toch minder lekker. Natuurlijk was het in Spanje en Griekenland heel goed, in België had ik daar niet op gehoopt.”

Heb je research gedaan over de Belgische competitie?

“Ik kende teams als Club Brugge en Anderlecht al wel van de Champions League of door er zelf tegen te spelen, maar meer niet.”

Zijn er spelers die indruk op je hebben gemaakt sinds je hier bent?

“Niet echt.”

Charles De Ketelaere, Joshua Zirkzee, Tarik Tissoudali, Hans Vanaken?

“Ken ik niet. Bij welke ploeg spelen ze? Sergio Gómez ken ik wel. Hij doet het goed bij Anderlecht dit seizoen, toch? Hij gaf al twaalf assists. Bij Dortmund speelde ik met hem samen. Radja Nainggolan, die ken ik ook. Vooral zijn leven naast het veld dan. Zijn mentaliteit is heel anders dan de mijne, we zijn absolute tegenpolen. Maar op het veld maakt hij evenzeer indruk.”

Beerschot-speler Mohamed Reda maait Kagawa onderuit. Beeld BELGA

‘Shinji Kagawa was een goede transfer. Het eerste wat me opviel was zijn grote voetbalbrein.’ Die uitspraak komt uit de biografie van Sir Alex Ferguson. Je bent allicht de enige speler uit de Jupiler Pro League die daarin wordt genoemd.

“Heeft hij Nainggolan niet vermeld dan? Ik heb een jaar met Ferguson mogen werken, wat een grote eer was. Ik wou nog langer met hem werken, maar het lot besliste anders. Het was een heel mooie periode. Ferguson wou mij er écht bij, dat vergeet ik nooit meer. Op dat moment dacht ik daar niet over na, dat ik met zo’n legende samenwerkte. Nu besef ik veel beter wie hij eigenlijk is.”

Hoe was hij in de kleedkamer?

“Tijdens de rust was hij altijd heel boos, vooral op de grote namen: Rooney, Giggs… Hij verwachtte altijd meer van hen. Op mij was hij nooit echt kwaad. Hij is een heel emotionele man, en dat kwam er soms agressief uit. Dat maakte wel indruk op de groep. Iedereen was altijd een beetje bang in de kleedkamer. Niemand zei een woord. We stonden altijd scherp in de tweede helft, wees gerust.”

Een groot verschil met Jürgen Klopp dus, die altijd aan het lachen is. Ook achter de schermen?

“Absoluut. Vooral op matchdagen. Dan kwam hij uit het niets plots iedereen een knuffel geven, en dan was hij weer weg. Op dat moment voel je een band, mentaal deed dat veel. Hij gaf ons vertrouwen en vechtlust. Dat is belangrijker dan eender wat. Hij heeft me persoonlijk veel geholpen.”

En wie is de beste speler met wie je ooit speelde?

“Marco Reus, Wayne Rooney, Robin van Persie, Ryan Giggs, Jadon Sancho, Ousmane Dembélé, Pierre-Emerick Aubameyang… Er is veel keuze. Rooney en Reus maakten het meeste indruk op mij. Het is makkelijk om met jongens samen te spelen die zo’n spelinzicht hebben. Ik voelde een connectie.”

Je won de Bundesliga, ging naar Engeland en speelde meteen opnieuw kampioen. Op dat moment behoorde je tot de wereldtop, toch?

“Als ik eerlijk ben, was mijn eerste jaar bij Manchester United oké. We wonnen de titel, maar dat kwam door Robin van Persie. Die scoorde dat seizoen 26 goals. Ik had niet meer zoveel zelfvertrouwen als tijdens mijn passage bij Dortmund. De aanpassing in Engeland verliep niet altijd even makkelijk, er waren soms twijfels. Een nieuwe taal, systeem, coach, omgeving. Na mijn eerste jaar vertrok Ferguson en dat had ik echt niet zien aankomen. Het was Ferguson die me naar Manchester had gehaald, hé. Ik had gedacht zeker nog een jaar met hem te kunnen werken.”

Was zijn vertrek een kantelpunt in jouw carrière?

“Dat was een van de redenen, ja. Maar toen kreeg ik veel last van blessures. Tot dan had ik alleen nog maar ervaren dat ik beter werd, en plots verloor ik mijn vertrouwen. Ik twijfelde aan mezelf. (blaast) Dat was mentaal zwaar. Maar ik heb nooit opgegeven.”

Heeft een speler van jouw kaliber nog iets te winnen in België?

“Dat vind ik wel. Ik wil in Europa blijven en weer tonen wat ik kan op een veld. Geen idee of ik nog een stap hogerop wil, ik denk niet te veel na over de toekomst. We kunnen met STVV echt nog progressie maken. Kijk naar Union. Ze komen uit tweede klasse, maar staan nog altijd op kop. Alles kan hier.”

Ben je 100 procent fit nu?

“Ja, ik voel me echt goed. Conditioneel ben ik al een pak beter. Ik kijk ernaar uit om eens aan de aftrap te staan. Ik had even tijd nodig. Nu ben ik klaar om het team te helpen in die laatste match (zondag tegen Standard, red.) en hopelijk meer.”