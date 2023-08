▶ Juventus-supporters bestormen het veld als protest tegen mogelijke komst Lukaku

Supporters van de Italiaanse voetbalclub Juventus hielden woensdagavond een protestactie tegen de komst van voetballer Romelu Lukaku. Dit gebeurde tijdens het oefenduel tussen Juventus en de A-ploeg van de club in eigen stadion. Het protest is vandaag in Italië hét nieuws van de dag.

Eerst een spandoek, daarna spreekkoren en een protestactie voor de hoofdtribune. De supporters van Juventus keerden zich gisteravond tijdens en na de oefenmatch tussen Juventus en de A-ploeg in eigen stadion nogmaals tegen de komst van Romelu Lukaku.

Het is de zoveelste boodschap van de fans aan hun bestuur en hun trainer. Coach Max Allegri wil Lukaku er absoluut bij, maar dat geldt duidelijk niet voor de supporters. Die maakten woensdagochtend met een spandoek nogmaals duidelijk dat ‘Big Rom’ voor hen niet welkom is in Turijn. “Lukaku, blijf in Milaan”, valt er te lezen. “We hebben al een tweede doelman.” Verwijzend naar de Champions League-finale waar Lukaku ongewild een kopbal van een ploeggenoot van de lijn keerde.

Tijdens de oefenmatch tegen Juventus A gingen ze nog een stapje verder. Ze scandeerden: “Noi Lukaku non lo vogliamo.” Oftewel: Lukaku, we willen je hier niet. Na de wedstrijd kwamen ze het veld op om opnieuw dezelfde woorden te scanderen. Het leverde ongeziene taferelen op.

Dusan Vlahovic, de spits die Juventus in ruil wil aanbieden voor Lukaku, kreeg daarentegen luid applaus.

Italiaanse pers

In Italië wordt het voorval uitgebreid in de kranten genoemd. De sportkrant La Gazzetta dello Sport voerde enkele ex-spelers, ex-trainers en bekende Juventus-fans op die zich tegen de komst van de voetballer uitspraken. Andere Italiaanse media als Tuttosport, Corriere dello Sport en Corriere della Sera berichtten positiever. Een overzicht.

Dat La Gazzetta Lukaku haast dagelijks op de voorpagina plaatst, is geen verrassing – de krant heeft haar hoofdzetel in Milaan. Ook vandaag is de transfersaga rond de spits het grote item op de voorpagina.

“Het stadion heeft voor Vlahovic gestemd, Lukaku krijgt opnieuw een neen”, zo klinkt het. “De fans van Juventus hopen dat het bij een idee blijft en dat de ruildeal er niet komt. Dat maakten ze gisteren nog eens heel duidelijk – het leek wel een volksraadpleging. Vlahovic, die twee keer scoorde, werd telkens ook luid toegejuicht wanneer hij aan de bal kwam. De Juve-fans, en heel wat kenners met hen, kunnen niet begrijpen dat de club een nieuwe cyclus wil inzetten door een 23-jarige spits te laten vertrekken in ruil voor een 30-jarige.”

Volgens La Gazzetta zijn de onderhandelingen tussen Juventus en Chelsea over een mogelijke ruil van Vlahovic en Lukaku geblokkeerd.

De voorpagina van La Gazzetta dello Sport. Beeld rv

Somber

Bij Tuttosport is de berichtgeving over Juventus doorgaans positiever dan bij La Gazzetta. De protesten tegen Lukaku krijgen ook minder aandacht. Gisteren werd een artikel geschreven over de acties van de fans tegen Lukaku, vandaag focust Tuttosport vooral op Vlahovic en zijn tweeklapper in 39 minuten.

“Hij (Vlahovic, red.) is het middelpunt van heel wat transfergeruchten, maar dat was er gisteren niet aan te merken. Vlahovic presteerde sterk en het publiek ging ook massaal achter hem staan. Met applaus, gejuich en gezangen tegen Lukaku. Een duidelijk statement van een groot deel van de fans. Op sociale media hadden veel mensen het over de reactie van Vlahovic na zijn wissel in minuut 39. De blik was somber, volgens velen omdat het mogelijk zijn laatste match voor Juventus was. Of omdat hij gefrustreerd is omdat het transferdossier blijft aanslepen?”

“Net als drie weken geleden kantten de Juve-fans zich ostentatief tegen de mogelijke komst van Lukaku”, klinkt het dan weer bij Corriere Della Serra. “Er komt geen einde aan hun protesten tegen de Belgische spits, die eerder zijn liefde betuigde aan aartsrivaal Inter. Als de deal tussen Juventus en Chelsea er toch nog komt, dan zal er tijd nodig zijn om al deze wrok weg te nemen. Want uiteindelijk: the show must go on.”

“De meer dan 20.000 toeschouwers in het stadion kwamen met een duidelijke boodschap voor het management”, schrijft de krant over de protesten tegen de mogelijke komst van Lukaku. “ ‘Wij willen Lukaku niet’ was het refrein dat door het hele stadion galmde. Intussen blijven de geruchten over een ruil tussen ‘Big Rom’ en Vlahovic de ronde doen. Maar de Bianconeri-fans zijn duidelijk tegen de mogelijke komst van de voormalige Inter-speler.”

Wat is de situatie in het transferdossier van Lukaku?

Intussen staat Chelsea via tussenpersonen nog steeds in contact met Juventus, dat Lukaku hoopt binnen te halen via een ruildeal waarin ook Vlahovic betrokken moet worden. Juventus hoopt de Serviër aan Chelsea te verkopen voor Lukaku plus nog 40 à 50 miljoen euro.

De Londense club twijfelt nog altijd over de Servische spits. Het voorstel van Al-Hilal (50 miljoen) is het enige dat tot nu toe aan de eisen voldoet. Ondertussen hoopt Lukaku nog altijd op een doorbraak in zijn transferdossier. Het is afwachten of het bestuur van Juventus gehoor geeft aan de protesten van hun harde kern.