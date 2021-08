Juventus informeert weer eens naar ervaren Witsel

Dan toch nog een Rode Duivel die deze zomer een toptransfer maakt? Volgens Sky Italia onderzoekt Juventus de haalbaarheid van Axel Witsel (32). Binnen de sportieve cel van de Italiaanse club is een aantal mensen fan van zijn profiel. Omdat zijn contract volgend seizoen afloopt, vermoeden ze bij Juve dat ze Witsel aan gunstvoorwaarden kunnen binnenhalen. Een ervaren middenvelder mag er voor coach Massimiliano Allegri altijd bij, zeker als Weston McKennie (22) andere oorden opzoekt.

Witsel wacht af. Dortmund maakt voorlopig geen aanstalten om zijn aflopende overeenkomst open te breken. Bovendien bestaat de kans dat hij straks niet zeker meer is van een basisplaats. Witsel startte het seizoen als centrale verdediger vanwege blessures. Op het middenveld prefereert trainer Marco Rose een ander type.

Witsel speelt sinds 2018 in Dortmund. Na een periode in China blies hij er zijn Europese loopbaan nieuw leven in. Onder de vorige coaches bij Dortmund was hij onbetwist. In januari scheurde hij de achillespees, maar raakte toch tijdig fit voor het EK.

In het verleden was Witsel al in beeld bij Juventus. Tot een transfer kwam het echter nooit.