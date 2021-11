Juventus en Bayern na zege zeker van volgende CL-ronde, ook Barcelona wint

Dybala opende voor Juve de score voor de thuisploeg in de 11e minuut, maar net voor het halfuur werkte Bonucci de bal ongelukkig in eigen doel waardoor Zenit opnieuw langszij kwam (26.). Dybala bracht zijn ploeg weer op voorsprong (58.) en ook Chiesa (74.) en Morata (82.) konden scoren. In de toegevoegde tijd maakte Azmoun nog de 4-2 (90.+2). Juventus staat aan de leiding in zijn groep met 12 punten uit vier wedstrijden. Zenit staat derde met drie punten.

In Groep E speelde FC Dynamo Kiev tegen een gehavend FC Barcelona. Sterkhouders Pedri (knieblessure), Piqué (beenblessure), Braithwaite (knieblessure) en Agüero (hartproblemen) zaten niet in de selectie. Barcelona won zuinig met 0-1 dankzij een doelpunt van Fati in de 70ste minuut. Barcelona staat na de overwinning tweede in zijn groep met 6 punten. Kiev staat op de laatste plaats met 1 punt.

Nog in Groep E trof Bayern München het Benfica van Rode Duivel Jan Vertonghen. Bayern won overtuigend met 5-2. Lewandowski scoorde drie keer (26., 61. en 84.) en miste een penalty. Ook Gnabry (32.) en Sané (49.) vonden het doel. Voor de Portugezen scoorden Morato (38.) en Nunez (74.). Bayern staat aan de leiding in zijn groep met het maximum van de punten (12). Benfica staat derde met 4 punten.