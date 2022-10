Jutglà bij Spanje? Dat lijkt voorlopig een stap te ver

Gisterochtend in een uithoekje van de Spaanse krant Marca: “Onbegrijpelijk dat Ferran Jutglà nog niet voorkwam in de WK-plannen van Luis Enrique.” Dat klopt niet helemaal. Enrique houdt de rijzende ster van Club Brugge wel degelijk in de gaten. Hij zat in de ruime voorselectie voor de Nations League-matchen in september, maar viel uiteindelijk naast de kern.

Dat Alvaro Morata, spits nummer één bij Spanje, dinsdag na 64 minuten naar de kant werd gehaald terwijl Jutglà er net 2-0 van had gemaakt, zal ook de bondscoach wel hebben gezien. Maar Enrique zal zijn selectie niet maken op basis van die ene match, weet ook AA Gent-scout Manu Ferrera, die de Spaanse ploeg goed volgt. “Ik zou nu vooral rustig blijven.”

Veel concurrentie

Naast Morata (5 goals in de laatste 9 interlands) moet Jutglà de strijd aangaan met Pablo Sarabia (5 goals in 10 interlands) van PSG. Betis-aanvaller Borja Iglesias zit in La Liga aan 6 goals in 7 matchen. “Die jongens spelen wekelijks op hoog niveau”, zegt Ferrera. “Als Jutglà volgende week in Madrid opnieuw zo’n wedstrijd speelt, dan wil ik het nog eens zien. Maar voor een nationale ploeg als Spanje moet je nog net iets meer hebben bewezen.”

Enrique is wel een bondscoach die durft te verrassen. Zo nam hij vorig jaar naar het EK slechts 24 spelers mee in plaats van de toegelaten 26. Dat lijkt hij nu weer van plan.

Ferrera: “Hij doet altijd het omgekeerde van wat de pers schrijft of vraagt. Een bondscoach als Vicente Del Bosque koos resoluut voor ervaring, met jongens van Barcelona en Real Madrid. Maar onder Enrique is alles mogelijk. Hij selecteert ook spelers van pakweg Real Sociedad en Villarreal, die teams zijn niet veel beter dan Club Brugge op dit moment.”