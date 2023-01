Justine Henin over vacuüm in vrouwentennis: ‘De sport kan een sterke leider goed gebruiken’

Wie haar favoriete is voor de Australian Open? Ze zal de vraag verwacht hebben als ze aanschuift voor dit interview, nog vlak voor de start van het toernooi. Ja, natuurlijk noemt Justine Henin ook Iga Swiatek, de Poolse ontdekking van 2022. Maar de Belgische voegt er een duidelijke ‘maar’ aan toe.

“Want ik ken dat gevoel waarmee je naar Australië reist heel goed. Kom je daar met al je ervaring en je spel van vorig jaar, maar het is niks meer waard. Je hebt daar altijd het gevoel dat je weer helemaal opnieuw moet beginnen”, weet Henin, negentien jaar terug de sterkste down-under, in een finale tegen landgenote Kim Clijsters.

Henin is onder de indruk van Swiatek. “Iga was heel sterk vorig jaar, won in Parijs en New York. Daaruit zou je kunnen concluderen dat we onze nieuwe leider eindelijk gevonden hebben na een paar heel open jaren. Maar ik denk ergens nog steeds dat ze daar eerst ook zélf in moet gaan geloven”, aldus Henin, die voorzichtig is geworden met voorspellingen.

Justine Henin met de trofee in Melbourne na winst in een Belgische finale tegen Kim Clijsters. Beeld ANP / AFP

Samen met Clijsters en de zussen Williams domineerde de Waalse het tennis jarenlang, ze was zelf 117 weken nummer 1 van de wereld. Serena Williams bleef van de vier het langst machtig, maar sindsdien slaagde er geen vrouw in om een stevige positie in te nemen in het machtsvacuüm. Al kwam Maria Sjarapova ver, met vijf grandslamtitels. Maar verder? Dan leek Angelique Kerber even de nieuwe koningin, dan weer Garbiñe Muguruza. Opeens was daar Simona Halep, toen Naomi Osaka en tussendoor mocht ook Ashleigh Barty even heersen. Die laatste won vorig jaar in Melbourne, nu is de Australische er niet meer bij. Bewust gestopt op 25-jarige leeftijd. Barty voelde niet meer de ‘fysieke drive en emotionele honger’ om zichzelf uit te dagen op topniveau.

Het zegt veel over het vrouwentennis anno 2023. Henin, die de Australian Open analyseert voor Eurosport en Discovery Plus: “Het is een andere wereld nu. Er staat een nieuwe generatie, met eigen problemen. Neem bijvoorbeeld social media, ik ben dolblij dat ik daar als speelster amper mee te maken heb gehad. Dat gevoel dat je altijd maar aan moet staan, overal over moet kunnen communiceren. Ik weet hoeveel energie alleen de toewijding voor tennis al kost. Als je een deel van die focus dan ergens anders in gaat stoppen, zie je dat sowieso terug in je prestaties. Die moeten voorop blijven staan.”

Henin ziet een sportwereld waarin meer verlangd wordt van atleten, complete rolmodellen moeten ze zijn. “Beeld is heel bepalend nu en communicatie ook. Neem Swiatek, ze kan soms nog wat emotioneel overkomen. Ook op dat gebied moet ze er wel helemaal klaar voor zijn om haar status waar te maken. Gelukkig heeft ze als nummer 1 wel al laten zien dat ze met druk om kan gaan, veel kan winnen. We gaan zien of ze dat in Melbourne meteen een vervolg geeft, maar voor mij blijft dit toch een open toernooi.”

De drie laatste winnaressen in Australië gaan dit jaar in elk geval geen nieuwe titel noteren. Barty is dus gestopt, Osaka (winst in 2021) ontbreekt wegens zwangerschap en Sofia Kenin (2020) ligt er opkrabbelend van een blessure na één rondje alweer uit.

De Poolse Iga Swiatek is de nummer één van de wereldranglijst. Beeld AP

Waarom het geen vrouw in de huidige wereldtop lukt langere tijd te domineren? Henin, zelf actief bezig met tennisjeugd op haar tennisacademie nabij Brussel, wijst voorzichtig op de mentaliteit van deze generatie. Alles moet snel snel snel, merkt ze. Ze ziet te vaak succes op jonge leeftijd, zonder vervolg. “Dan zie je vrouwen soms heel goed spelen, een paar toernooien op rij. Maar blijf eens een heel seizoen constant. En als je dan ziet hoe vaak coaches worden ingewisseld... Terwijl je als speler juist gebaat bent bij een stabiele omgeving, voor constante prestaties.”

“We zijn ook gewend geraakt aan het feit dat veel vrouwen nu kunnen winnen en dat zien ze zelf ook als een kans”, vervolgt Henin. “In zekere zin is dat ook iets moois, verrassingen zijn leuk. Maar de sport zou een sterke leider goed kunnen gebruiken, met daarnaast twee, drie goede, constante rivalen. Niet zo gek hoor, dat Swiatek en Ons Jabeur nu op 1 en 2 staan, want zij waren vorig jaar gewoon de meest constante factoren.”

Justine Henin analyseert de wedstrijden op de Australian Open voor Eurosport. Beeld Stéphane Grangier

Dat leek Naomi Osaka lange tijd ook te worden, zeker op hardcourt. Twee keer de beste in Melbourne, twee keer op de US Open. Tot ze in 2021 met haar persboycot kwam ‘om haar mentale gezondheid te beschermen’. Ze worstelde sindsdien met haar emoties, werd een belangrijke stem in de Black Lives Matters-beweging en #MeToo, maar speelde nog slechts sporadisch. Desondanks bleef ze de best verdienende speelster op de WTA-tour. Zo kreeg het grillige vrouwentennis misschien wel het boegbeeld dat het verdiende.

Dat Osaka niet in Melbourne speelt, voelde iedereen al een tijdje aan. Daar kwam vorige week het nieuws van haar zwangerschap overheen. “We missen haar, zeker nu ze een nieuw leven gaat starten”, zegt Henin over de Japanse. “We hebben natuurlijk geen idee of ze straks nog terugkomt. Dat hopen we natuurlijk, maar er gaat héél veel veranderen in haar leven”, weet Henin, zelf moeder van twee kinderen. “Maar ik hoop dat het moederschap haar gelukkig maakt en dat ze straks een juiste balans weet te vinden in haar leven. Dat is het belangrijkste.”