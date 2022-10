Jurgen Mettepenningen: ‘Het is niet omdat je elke week in een tv-studio zit, dat je ook koerskennis hebt’

Jurgen Mettepenningen glimt van trots. ‘Negen kilo vermagerd, op karakter.’ Nog belangrijker: elf zeges op twaalf tv-crossen voor zijn Pauwels Sauzen-Bingoal. ‘Ik ben zeker dat we beter zullen doen dan de 21 overwinningen van vorige winter.’

Drie klassementscrossen ver en bij de mannen en dames heb je alles gewonnen. Proficiat.

“Ik tel liever in tv-crossen en dan hebben we elf op twaalf gescoord. Met drie verschillende winnaars. Bij mijn weten heeft geen enkele ploeg dat ooit gerealiseerd.”

Met vijf zeges zorgt de 20-jarige Fem van Empel voor het leeuwendeel. Mogen we dat verrassend noemen?

“Voor ons niet. We waren aanwezig tijdens haar eerste kennismaking met een crossfiets, toen ze net gestopt was met voetballen. We waren meteen verkocht en hebben haar goed omkaderd. Fem zal nog beter presteren op zwaardere parcours.”

Ze vertrekt op 1 januari wel naar Jumbo-Visma. Hoe kan je zo’n talent kwijtspelen?

“Ze heeft de ambitie om de Tour te rijden. Dat kunnen wij haar niet bieden. Zelfs geen Strade Bianche.”

Kon je financieel optornen tegen Jumbo-Visma?

“Dat was geen struikelblok. Ons budget bedraagt twee miljoen euro. Dan is het loon van Fem geen probleem. Haar contract liep af, maar we hadden nog een clausule. Als ik wou, had ik daarover moeilijk kunnen doen, maar uit respect voor Fem heb ik die clausule laten vallen en gezegd: ‘Ik ben trots dat je bij ons hebt gereden’.”

Jurgen Mettepenningen de barmhartige Samaritaan, wel heb je ooit.

“Het is nochtans zo, pure goodwill. Je kan niet iemands ambitie tegenhouden. Een ongelukkige Fem is ook niet goed voor de sport. Ze is nog zo jong en wil ook op de weg haar limieten opzoeken. Bij ons kon ze dat niet. Nog niet, want we hebben contact gezocht met een grote wegploeg om samen te werken.”

Met wie?

“Een grote Belgische wegploeg, meer kan ik niet zeggen.”

Ook bij de mannen?

“Neen. Daar zijn we content met wat we nu hebben. Wij koesteren niet de ambitie om de Ronde van Vlaanderen te rijden. We blijven een crossploeg. En niet zomaar een, de beste. Elf zeges voor Pauwels Sauzen-Bingoal, één voor Baloise Trek, en al de rest van de wereld: nul.”

In het land der blinden is eenoog koning.

“Er zijn 28 veldritploegen ingeschreven bij de UCI en iedereen is vrij om zijn budget te verhogen. Als je naar zijn resultaten kijkt, hoop ik dat Sven Nys minder budget heeft. Anders zou ik als sponsor niet blij zijn. In onze ploeg zit veel koerskennis: Betsema, Van Empel, Kamp, Ronhaar en nu ook Moors en Bentveld, wij hebben ze ontdekt en geschoold. Toen Iserbyt van de ploeg van Sven overkwam naar de onze, geloofde niemand in hem. Tja.”

Eli Iserbyt in actie in Tabor. Beeld BELGA

Heeft Sven Nys dan geen koerskennis?

“Het is niet omdat je elke week in een tv-studio zit en daar grote verhalen verkondigt, dat je koerskennis hebt. Wij sporen talent op en maken het beter. Mocht Pim Ronhaar bij ons zijn gebleven, stond hij nu al verder. Ik heb nog maar weinig jongeren gezien die bij Sven zijn verbeterd.”

Thibau Nys won zondag in Tabor bij de beloften.

“Thibau is top. Misschien haalt hij binnen enkele jaren het niveau van Iserbyt, maar zijn toekomst ligt meer op de weg dan in het veld. Het gaat mij ook om hoe je met mensen omgaat. Hoe gaat het nog met Toon Aerts?”

Hij wacht op groen licht van de UCI om te kunnen crossen.

“Denise Betsema had een gelijkaardig probleem, maar ik heb haar niet laten vallen en ben haar blijven betalen, ondanks moeilijke omstandigheden. Terwijl Aerts toch het uithangbord van die ploeg was.”

Betsema verdient wel minder dan Aerts. Jij liet trouwens ook Laurens Sweeck vertrekken.

“In onderling overleg. Maar goed ook, of ik had al elk weekend 1, 2 en 3 gehad. De cross zou eentonig zijn, als Sweeck nog bij ons zou rijden.”

Sweeck rijdt bij zijn nieuwe ploeg beter dan bij jou.

“Typisch Sweeck. Pas als hij enige kopman is, functioneert hij. Ik ben blij voor hem en het is ook beter voor onze ploeg. De klik was er niet.”

Wat vond je van de klik tussen Iserbyt en het mountainbiken?

“Dat was leuk, zeker voor onze fietssponsor Ridley. We hebben dat project ondersteund, maar die rugproblemen gooiden roet in het eten. De focus ligt nu weer enkel op het veldrijden.”

Er komt dus geen vervolg?

“Ik acht de kans groot dat hij deze zomer geen wereldbekers mountainbike zal rijden. Hij zal nog mountainbiken, maar niet ten koste van het veldrijden. Eli behoort tot de beste vier crossers ter wereld, hij moet niet onderdoen voor Pidcock. De cross is zijn en onze corebusiness.”

Ontbreekt het hem niet aan ambitie?

“Niet elke crosser is een goeie wegrenner. Trouwens, als je een ranglijst maakt van de hoogste lonen in het Belgische peloton, staat Eli zeker in de toptien. Straks misschien zelfs in de topvijf. Als Eli nog tien jaar op dit niveau kan crossen, zal hij een mooi potje hebben gespaard. Terecht. Hij is momenteel de beste. Toen we vorige winter 21 tv-crossen wonnen, dacht ik dat we ons plafond hadden bereikt. Ik ben nu al zeker dat we deze winter nog beter zullen doen.”

Maar als straks Van Aert en Van der Poel er bij komen, zal het wachten zijn tot februari tot wanneer je nog eens kan juichen.

“Als Van Aert op hetzelfde niveau rijdt als vorige winter, is het voor Michael en Eli bijna onmogelijk om te winnen, maar dan is het aan hen om de klassementen veilig te stellen. Ik vind dat jullie te veel focussen op Wout en Mathieu.”

Ze zijn nu eenmaal de besten.

“En dat laten ze voelen. Als een organisator straks alle toppers aan de start wil hebben, moet hij 80.000 euro startgeld betalen. Een paar jaar geleden was dat nog 50.000 euro. Wat die toppers durven vragen, is niet meer leefbaar.”

Ze lokken wel volk.

“Dinsdag is het de Koppenbergcross, zonder hen, maar toch zal er een massa volk kijken naar een spannende wedstrijd. Ik ga daarvan genieten.”