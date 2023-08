Jupiler Pro League: rechtsachter Bart Nieuwkoop verlaat Union voor Feyenoord

Nieuwkoop kwam in de zomer van 2021 naar Brussel, nadat zijn contract bij Feyenoord op zijn einde liep. In de afgelopen twee seizoenen was de vleugelverdediger een vaste waarde bij Union, met wie hij tot tweemaal toe ei zo na de landstitel pakte.

Bij Union houdt Nieuwkoop het na 92 wedstrijden, waarin hij acht keer scoorde en elf assists gaf, voor bekeken. Met zijn overgang zou een kleine twee miljoen euro gemoeid zijn, een bedrag dat mits bonussen kan oplopen tot 3,5 miljoen euro.

De 27-jarige Nieuwkoop is een jeugdproduct van de huidige Nederlandse kampioen, waar hij in 2015 in de A-kern werd opgenomen.

“Het voelt goed om dit shirt weer aan te hebben,’ reageerde Nieuwkoop op zijn transfer. ‘De afgelopen twee seizoenen in België waren erg waardevol. Ik heb veel gespeeld en ben gegroeid als voetballer. Maar toen de mogelijkheid zich aandeed om terug te keren naar Nederland en weer bij Feyenoord te gaan voetballen heb ik niet lang hoeven na te denken. Ik kijk ontzettend uit naar het weerzien met de supporters in De Kuip en naar het leveren van een bijdrage aan de sportieve ambities die Feyenoord heeft.”

Voor Union is het de zoveelste belangrijke speler die vertrekt na de successen van de afgelopen seizoenen. Eerder verkocht het Victor Boniface voor een recordbedrag aan Bayer Leverkusen en verlieten Teddy Teuma (Reims), Siebe Van Der Heyden (Mallorca), Senne Lynen (Werder Bremen), Oussama El Azzouzi (Bologna) en Ismaël Kandouss (AA Gent) het Joseph Marienstadion. Huurspelers Yorbe Vertessen (PSV) en Simon Adingra (Brighton) keerden dan weer terug naar hun moederclubs.