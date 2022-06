Jupiler Pro League-kalender: puzzel voor gevorderden

“We botsen op onze limieten”, zuchtte hij tijdens de kalendervoorstelling. “Er worden zeventien speeldagen afgewerkt voor november. Ik heb hier weken over gedaan en ik kan jullie zeggen: de opdracht was zeer moeilijk.”

Niet enkel het WK zorgde voor een moeilijke puzzel. Van Brantegem: “Dat was ook het geval door de UEFA-competities. Er is praktisch geen rust tussen de kwalificatierondes en de groepsfases. Het was allemaal heel complex. Zo wilden we de ploegen die Europese voorrondes spelen maximaal beschermen door tussen hun matchen in Europa geen toppers te plaatsen. Voor één ploeg is dat niet gelukt (Union speelt tegen Genk op speeldag 8, FDZ).”

Mochten die ploegen ook na Nieuwjaar nog Europees spelen… “Dan gebeuren er dingen die je als kalendermanager absoluut wil vermijden. Zoals Club Brugge dat tussen twee Europese wedstrijden een topper tegen Standard moet spelen.

Bijkomende moeilijkheden waren de gesprekken tussen Van Brantegem met de lokale besturen. “Er was bijvoorbeeld een burgemeester die ons oplegde dat die ploeg tien of twaalf wedstrijden niet op zondag mocht spelen. En hij eiste dat er zeven dagwedstrijden werden gespeeld. Dat maakt het allemaal niet gemakkelijker.”

Nils Van Brantegem stelt de kalender voor van de Jupiler Pro League 2022-2023 in Brussel. Beeld BELGA

En dan moeten de klimatologische omstandigheden nog een heel seizoen meezitten. “Als het een strenge winter wordt, komen we in de problemen. “Het hoeft niet veel te sneeuwen. Heel veel uitwijkmogelijkheden zijn er niet meer”, zegt Van Brantegem.

De clubs zelf gingen heel kort in dialoog met de kalendermanager. “We hebben eigenlijk weinig tot geen rekening gehouden met hun vragen. Omdat het simpelweg niet kon. Gelukkig ken ik na al die jaren wel de gevoeligheden. Maar het was de moeilijkste kalender ooit.”

Het zal een bijzonder druk jaar worden voor het voetbal tout court. De Jupiler Pro League vormt daar geen uitzondering op. Na het WK wordt er quasi meteen herbegonnen. “Er zijn de achtste finales in de beker, het kerstvoetbal en vanaf acht januari gaat het seizoen volop verder. Ik doe deze job nu al twaalf jaar en denk dat er voor het eerst geen winterstop zal zijn. De bekerfinale wordt dan weer gespeeld in het weekend van 29 en 30 april. Het moment waarop de play-offs starten.”

Clubs die de bekerfinale spelen en in de play-offs zitten zullen die wedstrijd meteen de week erna inhalen.

Het seizoen eindigt uiteindelijk op 4 juni. Tenzij er nog een barrage voor Europees voetbal gespeeld moet worden. In dat het geval is de einddatum 11 juni. Dat is 329 dagen na de supercup, de traditionele opener van het seizoen.