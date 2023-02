Jumbo-Visma ziet cross als hobby: ‘Met zijn huidige conditie kan Van Aert geen klassieker winnen’

Trainer Marc Lamberts en sportief manager Merijn Zeeman van Jumbo-Visma zijn de stille krachten achter de succeswinter van Wout van Aert. Toch ontbreken ze zondag op het WK in Hoogerheide. ‘Voor ons telt vooral het wegseizoen.’

Had Wout van Aert vorige zaterdag Hamme overgeslagen en daags nadien in Besançon gereden, dan mocht hij nu wel van de eerste rij starten. Waarom die keuze?

Marc Lamberts: “Wout wilde die trip naar Frankrijk niet. De planning stond vast: zaterdag cross, zondag een lange duurtraining en dan een week taperen.”

Merijn Zeeman: “Mocht het om de startrij van de Ronde van Vlaanderen gaan, dan hadden we misschien anders gekozen.”

Lamberts: “We moeten dit WK niet té klein maken, maar het is een passage in zijn voorbereiding op het voorjaar.”

Hoelang hebben jullie gediscussieerd over het WK?

Zeeman: “Ons uitgangspunt is dat we geen compromissen maken over zaken die kunnen beïnvloeden dat Wout minder goed is in het voorjaar. Er was deze winter geen fysieke reden om het WK niet te doen. Alleen moest dan wel de Omloop worden geschrapt. Dat had hij ervoor over. Wout zegt letterlijk tegen Marc: ‘Jij moet de planning maken die het best voor mij is, niet de planning die ik het liefste heb.’”

Lamberts: “Wanneer Wout mij in augustus stuurt welke crossen hij kan rijden en of het WK een mogelijkheid is, begin ik aan een planning met als enige doel: hoe krijgen we Wout top in april en hoeveel crossen passen in dat schema? Pas wanneer dat schema klaar is, mag zijn manager Jef Van den Bosch onderhandelen met de organisatoren.”

Van Aert zal veertien crossen hebben gereden. Hoeveel zou hij er rijden mochten jullie zijn ideale winter inplannen?

Lamberts: “Tussen tien en vijftien, maar nu geef ik een zeer diplomatisch antwoord.”

Na de drukke kerstperiode gaf hij een vermoeide indruk. Dat lijkt trainingstechnisch niet ideaal.

Lamberts: “Klopt, maar dat was ingecalculeerd. Voor Wout aan zijn crosswinter begon, had hij drie weken in een hoogtetent geslapen en een goede conditionele basis gekweekt. Het plan was om te starten op 94 procent van zijn kunnen. Tijdens de ploegstage in december ging dat niveau nog wat omhoog, maar in de kerstperiode zakte dat vormpeil met een procent. Van vier crossen in één week en tussendoor wat losrijden word je echt niet beter. Tijdens de ploegstage in januari kwam er gelukkig weer een paar procent bij.”

Zeeman: “Maar als je zijn week tussen kerst en nieuw vergelijkt met die van zijn ploegmaats deed Wout het zeer goed. Veel wegrenners zoeken in die periode hun familie op, zitten veel in de auto en laten zich wat gaan tijdens etentjes. Die trainingsweek is altijd veruit de slechtste van het jaar. Wout crost die week misschien iets te veel, maar hij blijft wel sportman en gedisciplineerd.”

Lamberts: “De cross is zijn hobby en helpt hem gefocust te blijven, want ga in november maar eens trainen in kloteweer voor een doel dat vier maanden verder ligt. Indien we de cross van Wout afnemen, zal zijn voorjaar minder goed zijn.”

Marc Lamberts (in 2015): "Voor mij is Wout in eerste instantie een superatleet en in tweede instantie een zeer goede wielrenner." Beeld Pieter-Jan Vanstockstraeten

Zijn voorjaar start over een maand in de Strade Bianche. Waar staat hij nu?

Lamberts: “Hij staat nu waar hij begin februari moet staan om top te zijn in het voorjaar. Maar als ik sommigen hoor spreken over topconditie lig ik plat van het lachen. Met de conditie die Wout nu heeft, kan hij geen klassieker winnen en al zeker niet schitteren in de Tour. Zowel qua vermogen als gewicht moet het nog 3 procent beter tegen de Ronde van Vlaanderen.”

Zeeman: “Wout zit even goed op schema als onze andere voorjaarsrenners. Het doel is hetzelfde, maar Wout neemt een andere weg. Hij stopt een maand eerder met zijn wegseizoen en hervat een maand eerder, zodat hij die crossen kan rijden.”

Op het weg-WK in Leuven in 2021 was er sprake dat Jumbo-Visma een premie van 2 miljoen euro zou betalen bij winst van Van Aert. Welke premie staat in zijn contract als hij wereldkampioen veldrijden wordt?

Lamberts: “Ik ga even zwijgen.”

Zeeman: “Hij krijgt geen premie. We zijn een wegploeg.”

Het zegt veel over hoe jullie naar het veldrijden kijken.

Zeeman: “Dat kun je op die manier benaderen, maar wij benaderen dat anders. Met de entourage, de bus en het materiaal tonen we dat we zijn crossproject volledig ondersteunen. We zien het als een hobby, maar wel een hobby die professioneel wordt aangepakt. Hetzelfde met Fem van Empel. Leuk dat ze zo goed kan crossen en net als Wout kans maakt op de wereldtitel, maar wij hebben vooral ambities op de weg met haar. De cross is voor onze sponsors zeer interessant, maar voor ons liggen de verdiensten in het wegseizoen.”

Dus als Van Aert een rit wint in Parijs-Nice krijgt hij een grotere premie dan wanneer hij wereldkampioen veldrijden wordt.

Zeeman: “Ook daarvoor krijgt hij geen premie meer. Bij ons zijn de bonussen voor de allergrootste wedstrijden. Als hij in april de Ronde van Vlaanderen wint, staat daar een heel mooie bonus tegenover.”

Hoe kijken jullie naar de rivalitieit tussen Van Aert en Van der Poel?

Zeeman: “Wij zien Mathieu als een grote concurrent in het voorjaar, samen met Pogacar en Soudal-QuickStep. Ook zondag is dat het geval, maar daar blijft het bij.”

Adrie van der Poel is de ontwerper van het WK-parcours. Wat vinden jullie daarvan?

Lamberts: “Niks nieuws onder de zon.”

Zeeman: “Ik vind dat curieus. Wanneer ik als buitenstaander naar het veldrijden kijk, zie ik dat Mathieu op technische stukken in het voordeel is en Wout beter tot zijn recht komt op de stroken waar het vermogen de bovenhand neemt. Dat zag je bijvoorbeeld in Benidorm. Ik vermoed dat Adrie dat ook weet en er misschien hier en daar rekening mee houdt.”

Van der Poel heeft een rugprobleem gehad. Vrezen jullie dat het ook Van Aert kan overkomen?

Lamberts: “Topsport houdt altijd een risico in voor het lichaam. Wij proberen zo’n situatie te vermijden door hoge belasting af te wisselen met rust. Voldoende rust is de sleutel.”

Zeeman: “Ook wij hebben recentelijk renners gehad met knie- en rugproblemen en hebben nu extra geïnvesteerd in blessurepreventie. We hebben een coach die focust op krachttraining en core stability, zodat de mobliteit en flexibileit van onze renners verbeteren en ze meer allround atleten worden. De voorbije maanden werd die functie ad interim ingevuld door Terry Peters, die uit het voetbal komt en onder meer gewerkt heeft bij Olympique Lyon en Bayer Leverkusen.”

Lamberts: “Wout heeft altijd veel aandacht besteed aan core stability. Zelfs als jeugdrenner was hij daar al op een hoog niveau mee bezig. Hij beschikt ook over de juiste morfologie. Voor mij is Wout in eerste instantie een superatleet en in tweede instantie een zeer goede wielrenner.”

Zeeman: “Na zijn zware val en beenblessure in de Tour van 2019 is Wout nog intensiever met de kinesisten aan zijn hele lichaam gaan werken. Hij is zo nog meer een extreme atleet geworden. Dat is voor mij zijn grote kracht.”

Merijn Zeeman: "Hij is een van de weinige renners die nooit een training moet overslaan." Beeld Photo News

Bondscoach Sven Vanthourenhout zegt dat Van Aert een minder goede crosser is geworden, maar hij crost wel beter. Hoe kan dat?

Lamberts: “Wout is tout court een betere renner geworden en trapt hogere vermogens dan vroeger.”

Zeeman: “Hij kan elk jaar meer belasting aan. Hij is een van de weinige renners die nooit een training moet overslaan.”

Lamberts: “Puur qua prestatie was zijn tweede plaats in Herentals voor mij zijn beste cross van deze winter. Op een zeer explosief parcours kreeg Mathieu hem er niet af. Dat ze daar aan elkaar gewaagd waren, had Wout vier jaar geleden niet gekund toen hij nog meer een pure crosser was dan nu.”

Zeeman: “Hij is ook rustiger dan toen. Wout rijdt zonder druk. In de Ronde van Vlaanderen zal hij druk ervaren, maar op het WK niet. Hij moet geen wereldkampioen worden, het zou wel leuk zijn als het lukt.”

Stel, hij wordt zondag tweede. Dan heeft hij toch wat mentaal oplapwerk nodig?

Lamberts: “Dat denk ik niet. Hij zal teleurgesteld zijn, maar ik denk dat het maandag al niet meer het geval is.”

Zeeman: “Precies. Hij zal er een dag van balen, maar maandag kijkt hij in zijn agenda en ziet hij dat hij vrijdag voor drie weken naar Tenerife trekt om er op hoogte heel hard te werken en klaar te zijn voor de Strade Bianche.”

Is Van Aert dan niet vatbaar voor WK-koorts?

Lamberts: “Ik denk dat de media er meer van maken dan de renner zelf. Ik lees titels als ‘belangrijkste wedstrijd van dit seizoen’ of ‘de moeder aller duels’. Waar halen ze het? Ook als Wout zondag geen wereldkampioen wordt, heeft hij een schitterende winter gehad en zich vooral kostelijk geamuseerd.”

Zeeman: “Het wil echter niet zeggen dat het WK niet leeft bij ons. Mijn broertje uit Curaçao belde net nog. ‘Ga je zondag naar de cross? Want dan wil ik mee.’ Zelfs in de Caraïben liggen ze dus wakker van dit WK.”

WK veldrijden, zondag om 15 uur op Eén