Jumbo-Visma vindt panache minstens zo belangrijk als zeges bij Van Aert

Negen WorldTour-zeges plus de puntentrui in Parijs-Nice, Dauphiné en Tour. En toch was het seizoen van Wout van Aert onvoldoende voor een derde Kristallen Fiets. Remco Evenepoel won die prijs. ‘Het zegt alles over de weelde van België’, vindt manager Merijn Zeeman van Jumbo-Visma.

Jumbo-Visma heeft de evaluatie van 2022 met Wout van Aert nog niet gemaakt. Dat is iets voor de komende weken, zegt sportief manager Merijn Zeeman. “Maar als ik even een schot voor de boeg moet nemen, dan zeg ik dat hij een fantastisch seizoen had. Een zeer goed voorjaar van de Omloop, Parijs-Nice, Harelbeke tot en met Luik. Daarna de Tour, die onvergetelijk was en waar Van Aert de show heeft gestolen. De manier waarop hij zich als teamplayer heeft opgesteld en ook zijn eigen prestaties waren pure klasse. Dan mogen we het najaar niet vergeten, waar hij met Plouay nog een grote overwinning pakte.”

Analist Tom Boonen zegt dat alleen de monumenten tellen voor een renner als Van Aert. “De beste coureur ter wereld worden genoemd is mooi, maar daar draait het niet om. Wel om klassiekers winnen.”

Zeeman: “De Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix heeft hij inderdaad nog niet gewonnen, maar hij heeft nog heel veel jaren voor de boeg. Dat hij die twee koersen nog niet won werkt bij hem heel motiverend. Wij als ploeg zullen ook niet rusten tot dat is gelukt.”

Volgens Zeeman moeten Van Aert en Jumbo-Visma gewoon het ingeslagen pad volgen. “Hij heeft een fantastisch hoog niveau gehaald dit jaar. In de Tour was hij een absolute ster; hij zorgt ervoor dat mensen naar deze sport willen kijken. De manier waarop hij wint, zoals in Parijs-Nice, Omloop, Harelbeke en Tour, is altijd speciaal en dat is misschien nog belangrijker dan prijzen winnen.”

Merijn Zeeman: "Het is belangrijk dat de mensen in België beseffen dat wielrennen voor Van Aert en voor ons een teamsport is." Beeld BELGAIMAGE

En dan vergeet Zeeman nog het groen. Op zijn WhatsApp-profiel staat nochtans een foto van zijn twee kinderen waarop de ene een gele trui aan heeft en de andere een groene trui. “Zeker, het is een iconische trui. Ik weet nog wie de groene trui won toen ik dertig jaar geleden een kind was. Ik ben er dus ook heel trots op dat we dit hebben verwezenlijkt.”

Samenwerking met AZ

Over volgend seizoen kan de sportief manager nog weinig kwijt. “Wij hebben net drie dagen achter de rug waarbij we de coaches evalueerden. Zo kwam Bart Heuvingh spreken. Hij werkt bij voetbalclub AZ en is gespecialiseerd in groeimindset: leren en openstaan over hoe je beter kunt worden als team en individu. Een inspirerende sessie. Hij is in Nederland een echte autoriteit. We werken wel vaker samen met AZ. Er zijn al leden van de club met ons op trainingskamp geweest om te kijken hoe wij werken."

Volgend jaar gaat Jumbo-Visma alvast voluit voor de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. “Dat worden zeer belangrijke doelen”, zegt Zeeman. “Net als de Tour. Het is helder dat we die opnieuw willen winnen. Wie daarheen gaat, dat zullen we nog bespreken.”

Er gaan stemmen op dat Van Aert de Ronde van Frankrijk moet overslaan, om zo beter zijn eigen doelen te kunnen nastreven. “Het is belangrijk dat de mensen in België beseffen dat wielrennen voor Van Aert en voor ons een teamsport is. Hij heeft dat al vaak benadrukt. Dat Van Aert tot de ploeg van de gele trui behoorde ziet hij als een enorm grote prijs. Hij voelt zich voor 100 procent deel van dit team.”