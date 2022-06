Jumbo-Visma slaat dubbelslag in Dauphiné: Vingegaard wint slotrit, Roglic steekt eindzege op zak

In de slotetappe van amper 138 kilometer zaten liefst vier gecategoriseerde beklimmingen gepropt, waaronder twee van eerste categorie en de steile slotbeklimming buiten categorie naar de aankomst op het Plateau de Solaison. Geletruidrager Primoz Roglic begon aan die opdracht met een voorsprong van 0:44 op zijn eerste achtervolger, zijn Deense ploegmaat Jonas Vingegaard.

Veertien renners reden weg in de lastige beginfase van de rit, met daarbij onder meer de Belg Laurens De Plus en Pierre Rolland, die zich verzekerde van eindwinst in het bergklassement. Bovenop de Col de la Colombière, de voorlaatste beklimming van de dag, waren ze nog met zes: De Plus en zijn ploegmaat Eddie Dunbar, Michael Storer, Jan Hirt van het Belgische Intermarché-Wanty-Gobert, George Bennett en Kenny Elissonde.

In de aanloop naar de slotklim plooiden De Plus voorin en Wout van Aert in het peloton zich dubbel voor hun kopmannen, Dunbar en Roglic, en het was Jumbo-Visma dat uiteindelijk dat duel won: de laatste vluchters werden gegrepen op de flanken van de Solaison. Daar maakte de klimtrein van Jumbo-Visma met het oog op de Ronde van Frankrijk veel indruk: Steven Kruijswijk dunde de groep van de favorieten sterk uit en toen Vingegaard zeven kilometer voor de top versnelde, kon enkel gele trui Roglic volgen.

Roglic, al zeker van eindwinst, kwam uiteindelijk hand in hand met ploegmaat Vingegaard over de finish, maar zorgde ervoor dat het wiel van Vingegaard eerst was. Voor de Deen was het de tweede zege van het seizoen, na de Franse Drôme Classic in het voorjaar. In het eindklassement heeft Roglic 0:40 voorsprong op zijn Deense ploegmaat. Roglic is de opvolger van de Australiër Richie Porte, de eindwinnaar van 2021. Een andere Australiër, Ben O’Connor, eindigde in deze editie zowel in de slotrit (op 0:15) als de eindstand (op 1:41) als derde.

Van Aert is na twee ritzeges ook de eindwinnaar in het puntenklassement, Steff Cras (Lotto Soudal) was zowel in de slotetappe als de eindstand de eerste Belg. Hij finishte bovenop het Plateau de Salaison als zestiende op 3:19 van Vingegaard, en sluit daarmee als veertiende af in het klassement, met 7:10 achterstand op Roglic.