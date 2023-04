Jumbo-Visma jaagt nog zeker tot 2027 op geel met Vingegaard

De contractverlenging van Jonas Vingegaard (26) is een verrassing. De Deense Tour-winnaar lag nog vast tot 2024, hoogdringendheid was er dus niet. Gisteren zette hij zijn handtekening onder een deal tot eind 2027. “Voor mij is dit de logische keuze”, zegt Vingegaard. “Dit is de ploeg waar ik me goed voel. Dit is ook de ploeg om het beste uit mezelf te halen.”

Jumbo-Visma gelooft dat Vingegaard nog een stukje beter kan. Net omdat de renner zo’n uitzonderlijk talent is, wilde het team niet wachten tot hij einde contract is. “Zijn prestaties rechtvaardigen de contractverlenging nu al”, klinkt het. Versta: een nieuw contract is ook een verbeterd contract.

Minstens even belangrijk is het signaal naar de concurrentie. Jumbo-Visma heeft de absolute ambitie om te blijven meespelen voor de allerhoogste prijzen. Niemand had zin om te wachten tot Ineos Grenadiers met een grote zak geld kwam aandraven.

Lof voor Van Aert

Het bewijst nog eens de slagkracht van dit team. Amper een week geleden werd de nieuwe overeenkomst met Christophe Laporte getekend. De Fransman, wel einde contract, was de meest gegeerde klassieke renner op de markt. CEO Richard Plugge mag zich op de borst kloppen dat hij in korte tijd twee zulke zware dossiers kon afronden.

De tegenstanders kunnen er alleen maar jaloers naar kijken. Vingegaard daarentegen prijst zich dubbel gelukkig. “Ik besef dat ik in de beste ploeg zit”, zegt hij. “Maar dit zijn ook mijn vrienden.” Het tweede is de bonus, het eerste was een vereiste. Want zonder sterk team rond zich kan hij zijn ambities niet waarmaken, beseft Vingegaard. “In de eerste plaats is dat nog eens de Tour winnen.”

Wout van Aert krijgt een speciale vermelding. “Hij is een supergoede vriend van mij. Ik race graag met hem, maar ik supporter ook voor hem wanneer ik voor tv zit en koers kijk. Hij is een van de beste renners van de wereld. Hij heeft zijn eigen doelen, maar iedereen heeft in de Tour gezien wat hij daar heeft gedaan. Zoals hij is er maar één.”