Jumbo legt sponsorschap aan sportploegen op weegschaal

Eerst even dit. Wout van Aert, Tiesj Benoot, Nathan Van Hooydonck en co. moeten niet dringend op zoek naar een nieuwe ploeg en Jumbo-Visma moet niet dringend op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor. “Ons huidige sponsorcontract met Jumbo loopt tot eind 2024. Er is geen reden tot paniek”, zegt ploegmanager Richard Plugge.

Twee jaar is een zee van tijd om een nieuwe sponsor te vinden. Mocht dat al nodig zijn. Vanuit de supermarktketen Jumbo klinkt het dat ze overwegen hun sponsorschap aan de wieler-, schaats en -autosport te herbekijken. Een voldongen feit is dat niet.

Het standpunt van de ploeg luidt anders. “Wij hebben onze top bereikt. Het is nu onze uitdaging om aan die top te blijven en groter te worden door bijvoorbeeld nog vaker de Tour te winnen”, zegt Plugge.

Overleden stichter

Om dat te bereiken, zijn sterke partners nodig. “Met Visma en Pon (holding met een omzet van 8 miljard euro, BVDC) hebben wij al internationale partners die bereid zijn om verder met ons te gaan. Ook Jumbo is enthousiast. We hopen verder met hen te gaan, want hun recent overleden stichter Karel van Eert stond aan de wieg van onze ploeg. Dat willen we niet vergeten.”

Het is de vraag of Jumbo aan die eisen kan en wil voldoen. Want als de wielerploeg de lat hoger legt, vraagt dat een extra inspanning van de sponsors. Zondag komt Ton van Veen, CEO van Jumbo, naar de Ronde van Vlaanderen. Een glansrol van Van Aert kan helpen om de wielersponsoring van de supermarktketen te verhogen in plaats van af te bouwen.