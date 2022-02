Julian Alaphilippe miste trainingskamp door ziekte, maar toch: ‘Ik ben klaar voor nieuw seizoen’

Kasper Asgreen en Davide Ballerini moeten noodgedwongen afzeggen door covid. Dat maakt dat QuickStep maar vijf renners meer aan de start heeft in de Tour de Provence. En dan verklaart Julian Alaphilippe zichzelf ook nog uit vorm.

“Ik heb een belangrijke stageweek met de ploeg in Portugal gemist”, zegt Alaphilippe. Dat was nu ruim twee weken geleden, voor de start van de Ronde van Valencia. Tot die tijd was de aanloop naar het nieuwe seizoen uitstekend verlopen.

Hij heeft achterstand opgelopen en deze week zal moeten blijken hoe groot die is. “Tien dagen geleden ben ik weer normaal beginnen trainen. Ik voel me goed hersteld. Ik zal niet honderd procent zijn, maar misschien ben ik beter dan ik hoop. Ik ben klaar voor een nieuw seizoen.”

De doelen van Alaphilippe dit voorjaar liggen in de Waalse klassiekers. Zijn aanloop, na de Tour de Provence, gaat langs de Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo. Alaphilippe rijdt ook de Ronde van het Baskenland en dan zal blijken of hij in zijn regenboogtrui in de Waalse klassiekers kan winnen.

En als dat niet zo is, dan zal hij toch zoveel mogelijk trachten te genieten van zijn status als dubbele wereldkampioen. “Ik voel me meer relaxed dan vorig jaar deze tijd. Ik heb in 2021 te veel druk op mezelf gelegd. De trui voelde als een gewicht. Dat was verkeerd en dat wil ik niet meer doen.”

Alaphilippe. Beeld Photo News