Judoka Matthias Casse zet vandaag jacht in op nieuwe wereldtitel. ‘Kansen zijn fifty-fifty’

In Doha staat de teller voorlopig op nul voor de Belgen. Alle medaillehoop rust nu op de sterke schouders van Matthias Casse. Niet voor het eerst. Sinds 2019 is hij zelfs de enige Belg die telkens op het WK-podium stond. Zilver in 2019. Goud in 2021 en weer zilver in 2022. Tussendoor greep hij ook nog olympisch brons. Een garantie op eremetaal, zo lijkt het wel.

Niet voor niets staat de Antwerpenaar tweede op de wereldranking in de categorie tot 81 kilo, na Tato Grigalashvili. De jonge Georgiër (23) is titelverdediger in Doha en de eeuwige nemesis van Casse.

“Ik schat mijn kansen op fifty-fifty”, zegt Casse. “Het zal van details afhangen, want we zijn echt aan elkaar gewaagd. Grigalashvili mag dan al de topfavoriet zijn, maar mijn naam zal ook op geen enkel lijstje met kanshebbers ontbreken. Alle druk ligt bij hem, het zal niet makkelijk zijn om de rust te bewaren.” In 2021 wist Casse hem twee keer te verslaan, in 2022 was Grigalashvili telkens de beste. “Het zal niet evident worden om hem nog te verrassen, maar als judoka ben ik nog sterker en completer dan vorig jaar op het WK. Als ik Grigalashvili tref, zal ik vol vertrouwen aan het gevecht beginnen.”

Beeld AFP

Dat dankt hij aan een zege begin april op de Grand Slam in Antalya, waar hij in de finale overtuigend afrekende met Saeid Mollaei, derde op de wereldranking. Een groot verschil met de Grand Slam van Parijs twee maanden eerder, waar hij er al vroeg uitging - hoogst ongebruikelijk voor zijn doen. Casse is namelijk van het betrouwbare type: op snelle exits laat hij zich zelden betrappen.

“In Parijs stond ik gewoon te ontspannen op de mat”, legt hij uit. “Ik was geen honderd procent geconcentreerd. Ik had op stage veel gevochten met (de Portugees Joao, VH) Fernando en ik voelde me te zeker van mijn stuk. Ik kan me niet herinneren dat me dat in het verleden al was overkomen. Maar de Portugees heeft me weer met beide voetjes op de grond gezet: als ik niet hard en scherp vecht vanaf de eerste ronde, dan is een uitschuiver snel gebeurd en dan haal ik de finale niet. Punt. Ik mag de ander geen kans geven. Snel afmaken, ook al heb ik het gevecht helemaal onder controle. Ik moet mentaal in the zone zijn en niet te los, zoals in Parijs.”

Beeld BELGA

Lesje geleerd, zegt Casse nog, want in Antalya vocht hij wel attent. “Eigenlijk deed ik daar alleen maar mee om wat wedstrijdritme op te doen in functie van het WK. Het resultaat was ondergeschikt. Dat is dus goed meegevallen. En sindsdien heb ik niets te klagen over mijn voorbereiding. Ik heb er alles voor gedaan en ben klaar voor het WK.”

En om zijn cv verder op te fleuren. “Niet makkelijk want ik kan niet altijd winnen. En als ik verlies is dat bijna groter nieuws dan wanneer ik win, terwijl dat op een WK echt niet vanzelfsprekend is. Ik stond al drie keer in de finale en won er één van. Nu zit dat rode rugnummer weer in mijn hoofd. Als het me niet lukt, zal ik in de eerste plaats ontgoocheld en slechtgezind zijn omdat ik zelf zo graag wil, veel minder omdat de buitenwereld het van mij verwacht.”