Judocoach geeft judoka klappen in het gezicht: ‘Blijkbaar was het niet hard genoeg’

Amazing pre-fight ritual of German judo competitor Martyna Trajdos and her coach #OlympicGames #Tokyo2020 pic.twitter.com/v74TKj5r2N — Rupert Myers (@RupertMyers) 28 juli 2021

Het incident zorgde voor de nodige heisa op Twitter. Op de beelden is te zien hoe de coach Trajdos bijeen schudde en haar mepte op beide wangen. “Judo is een educatieve sport en daarom is zo’n gedrag niet te tolereren. Dit strookt niet met de morele code van judo”, liet IJF weten.

‘Blijkbaar was het niet hard genoeg’

De atlete verdedigde evenwel achteraf haar coach, nog voor de judobond tussenbeide kwam. “Blijkbaar was het niet hard genoeg”, klonk het op Instagram. “Ik wou dat ik vandaag op andere wijze de hoofdpunten haalde.”

De 32-jarige atlete verloor haar kamp in de klasse tot 63 kilogram van de Hongaarse Szofi Ozbas. “Ik zei het eerder al, dit is het ritueel dat ik gekozen heb voor de ‘precompetitie’. Mijn coach doet enkel wat ik wil dat hij doet om me op te zwepen.”