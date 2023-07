Jordi Meeus zet groene trui Philipsen een hak op Champs-Élysées: ‘Alles ging perfect’

“Dit is de grootste zege uit mijn carrière. Alles ging perfect. Ik voelde me ongelooflijk goed en ben heel blij om het af te maken”, kon Meeus zijn geluk niet op in het flashinterview. “Mijn eerste Tour was een heel leuke ervaring. Winnen vandaag geeft een ongelooflijk gevoel. De groene trui is nog een ander verhaal. Ik ga nu genieten van deze overwinning.”

Jordi Meeus begon gaandeweg de Tour de France te denken dat er meer inzat dan ereplaatsen. Op de laatste dag, in de prestigieuze slotrit met finish op de Champs-Élysées, maakte de Belgische sprinter van zijn Tour-debuut een ervaring om nooit te vergeten. “Hier winnen is onbeschrijflijk”, sprak Meeus na zijn zege.

Drie keer eindigde Meeus (25) in de top tien, vaak op gang gebracht door zijn Nederlandse ‘lead-out’ Danny van Poppel. Maar een zesde en twee zevende plaatsen deden vermoeden dat ritwinst nog een stap te ver was voor de bij het Nederlandse SEG Racing opgeleide renner. “Ik voelde steeds dat er meer inzat. Vandaag verliep alles perfect. Ik voelde me de hele dag goed, ook toen we in het laatste uur vol gas gingen. Marco Haller deed goed werk voor me, net als Danny.”

Meeus vond het wiel van Jasper Philipsen, zijn landgenoot die deze Tour vier ritten won. “Ik pakte hem op de lijn”, zei hij. Al moest de fotofinish uitwijzen dat Meeus daadwerkelijk als eerste de finish was gepasseerd.

Nummer drie Dylan Groenewegen had naar eigen zeggen de beste benen uit zijn loopbaan. Toch kwam de sprinter niet verder dan de derde plaats. “Het was een mooie sprint”, zei hij. “Maar hier ben ik nog wel even ziek van. Ik wilde Jasper Philipsen verrassen en ging daarom vroeg aan. Ik sprintte vooral tegen Pedersen maar op het laatste moment gingen ze me links en rechts voorbij”, doelde hij op Meeus en Philipsen.

Ook Groenewegen had niet verwacht dat Meeus de laatste etappe zou winnen. “Maar de sprint in Parijs is altijd een beetje anders”, zei de geboren Amsterdammer die in deze Ronde van Frankrijk geen etappe wist te winnen.