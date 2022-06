Jordi Meeus en Arnaud De Lie stranden in de sprint

“Helaas krijg je geen Belgische titel omdat je de snelste sprint rijdt”, vertelt Meeus. “Ik kwam vanuit het wiel van Philipsen en moest dus wat lengtes goedmaken op Merlier. Uiteindelijk strand ik op tien centimeter, wat zuur is. Misschien had ik zelf vroeger moeten aanzetten of het wiel van Merlier kiezen, maar daar zat Jasper al en het is een ongeschreven regel van de koers dat je een lead-out respecteert en er niet tussen wurmt. Ik heb me weinig te beklagen. Ik reed een attente koers en was telkens op de afspraak, ook al had ik maar één ploegmaat aan de start.”

“We reden een goede koers tot op drie kilometer van de streep”, aldus De Lie. “In de slotkilometer zat de wind in het nadeel. Dat wisten we, want we waren er al vijf keer gepasseerd. Toch begonnen we veel te vroeg op kop te rijden om de sprint voor te bereiden, waardoor ik in de laatste rechte lijn niemand meer bij mij had en ik te ver geplaatst zat voor de sprint. Hieruit kan ik leren met het oog op de toekomst.”