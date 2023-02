Jongste bondscoach ter wereld Tedesco: ‘Leeftijd hoeft geen belemmering te zijn’

Wanneer Domenico Tedesco (37) zijn definitieve krabbel zet bij de Rode Duivels, zal hij de jongste actieve bondscoach van de wereld zijn. Geen probleem - age is just a number, zegt ervaringsdeskundige Tom Saintfiet. ‘Maar een club coachen is wél iets totaal anders dan een land.’

Amper 37. Piepjong is Domenico Tedesco voor een trainer. En al helemaal voor een bondscoach. Volgens de beschikbare statistieken van sportdatabank Nielsen zou de Duitser zelfs de jongste actieve bondscoach worden als hij straks zijn handtekening zet onder zijn contract bij de Rode Duivels (van een handvol exotische voetballanden bestaat geen officiële data, NVK.).

Andere bondscoaches die in de buurt van de leeftijd van Tedesco komen, zijn Javier Cabrera (Bangladesh), Mohamed Hassan (Djibouti), Nesley Jean (Bahama’s) en Rajesh Latchoo (Dominica). Bij de grote voetballanden zijn de trainers doorgaans een pak ouder.

In België was Walter Meeuws 38 toen hij in 1989 overnam van Guy Thys als trainer van de Rode Duivels. Dat werd door omstandigheden geen groot succes. “Ik wil geen oude koeien uit de sloot halen”, zegt Meeuws. “Laat me gewoon zeggen dat de situatie van Tedesco niet vergelijkbaar is met die van mij toen. Een jonge bondscoach was toen taboe. De tijden zijn veranderd. Leeftijd hoeft geen belemmering te zijn.”

Walter Meeuws, hier naast Guy Thys, werd op z'n 38ste bondscoach van de Rode Duivels. Beeld Photonews

Dat vindt ook Tom Saintfiet. De kwartfinalist van de Afrika Cup met Gambia werd zelf al op z’n 35ste trainer van Namibië. “Tedesco’s leeftijd is niet uitzonderlijk”, zegt hij. “André Villas-Boas was 21 toen hij bondscoach werd van de Maagdeneilanden - hij had zijn leeftijd vervalst op z’n cv om in aanmerking te komen. Carlos Alberto Parreira was 24 toen hij trainer werd van Koeweit - later werd hij wereldkampioen met Brazilië.”

Al is hun startsituatie niet helemaal vergelijkbaar met die van Tedesco. Bij de Maagdeneilanden en Koeweit is een keer verliezen geen schande. Van deze generatie Rode Duivels worden resultaten verwacht. Met topspelers als Kevin De Bruyne en Thibaut Courtois die ervaring hebben met de beste trainers van de wereld. Saintfiet: “Een jonge trainer zal misschien beginnen met minder krediet dan pakweg Louis van Gaal of Peter Bosz, zowel intern als door de buitenwereld. Maar dat zal Tedesco wel gewoon zijn. Toen hij overnam bij Schalke 04 was hij 32 jaar. Die bagage neemt hij mee. Op zich is een beetje weerstand niet slecht. Het dwingt je het maximale uit jezelf en de spelersgroep te halen.”

Tom Saintfiet (kwartfinalist Afrika Cup met Gambia) werd op z'n 35ste bondscoach Beeld AFP

‘Spot on’

Leeftijd mag dus geen bezwaar zijn. Belangrijker dan een geboortejaar is het profiel van de trainer, vindt Saintfiet. “Een goede clubtrainer kan een matige bondscoach zijn. En omgekeerd kan een goede clubcoach er niets van terecht brengen bij een club. Het zijn echt twee verschillende jobs, een ander métier.”

Op dat vlak heeft Tedesco nog alles te bewijzen. “Naar wat ik verneem, is Tedesco iemand die zeer methodisch te werk gaat. Met heel veel tijd en aandacht voor tactiek. Bij een club is er meer tijd om dat uit te werken. Als bondscoach moet het meteen ‘spot on’ zijn. Spelers komen toe na een weekend competitievoetbal en moeten meteen aan de bak. Er is amper tijd om een ploeg te smeden. Je moet ook meteen presteren. Hoe gaat Tedesco daarmee om? Dat is nog een groot vraagteken, omdat hij daar geen ervaring mee heeft.”