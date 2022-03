Jonge kapitein met de flair van een ancien: Youri Tielemans stapt met de aanvoerdersband het veld op in Ierland

Het Avivastadion in Dublin. Aan Landsdowne Road. Daar stapt Tielemans straks het veld op. Met voor het eerst de aanvoerdersband van de nationale ploeg rond de arm. Op zijn 24ste.

Hij leidt de generatie met minder dan vijftig caps. Product van Neerpede, gerijpt bij Monaco in Frankrijk en bij Leicester in de Premier League.

Tielemans gaf eerder deze week een interview aan Gilles De Bilde en VTM Nieuws. Daarin ging het over die kapiteinsband. De middenvelder vindt het in eerste instantie “top”.

En hij voegt eraan toe. “Ik kreeg plots een berichtje van mijn ‘verantwoordelijke’. ‘Proficiat, kapitein.’ Ik wist niet meteen waar hij het over had en ben dan eens gaan kijken. De bondscoach had mij niet persoonlijk ingelicht. (lacht) Ik zal hem zeggen dat hij dat de volgende keer wel mag doen. Het is een hele eer en het is een teken van vertrouwen - ik moet de coach daarvoor bedanken. Maar ik blijf vooral mezelf. Hard werken met de voeten op de grond.”

Tielemans antwoordt kort, maar gedecideerd als de vraag komt of hij de chouchou van Martínez is. “Daar ga ik geen commentaar op geven. Kijk: ik wil gewoon zo goed mogelijk presteren. Misschien zullen mensen nu meer naar mij kijken. Dat kan extra druk brengen. Ook al heb ik dat gevoel nog niet. Integendeel, mijn vertrouwen krijgt een boost.”

Beeld BELGA

De middenvelder is iemand die te allen tijde rust uitstraalt. Dat gracieuze zit in hem. Naast het veld, erop evenzeer. Hij is niet uit zijn lood te slaan. The boy next door, met de guitige, blozende wangen.

Tielemans vindt het “anders” nu enkel de spelers met minder dan vijftig caps geselecteerd zijn. “Maar het is goed voor de toekomst van de nationale ploeg. Er zit veel denkwerk achter.”

Terwijl Nederland oefent tegen sterke tegenstanders als Duitsland en Denemarken, spelen de Rode Duivels tegen mindere goden als Ierland en Burkina Faso - zij verloren eergisteren met 5-0 van Kosovo. Maakt deze ploeg door te spelen tegen die landen wel progressie?

Beeld Photo News

Het antwoord van de aanvoerder van het heden en de toekomst is professioneel. “Bij Ierland ken ik een paar spelers uit de Premier League en de Championship - da’s geen zwak niveau. En dit is het enige moment dat we tegen een Afrikaans land kunnen spelen. Ze waren vierde op de Africa Cup, dat wil iets zeggen.”

Mogen we nog ambities koesteren voor het WK in Qatar? “Voor het EK had misschien een op de tien Italië naar voren geschoven als kandidaat-winnaar. Zij hebben uiteindelijk toch gewonnen. Je moet op het moment zelf in vorm zijn en winnen. Binnen de groep is de ambitie nog steeds hetzelfde: wij willen voor eindwinst gaan en iedereen mag dat van ons verwachten.”

Gisteren bij valavond stond Tielemans de pers ook te woord in Ierland. Hij deed dat met de flair van een ancien. “Ik probeer altijd mijn verantwoordelijkheid te pakken.” Of nog: “We gaan ontgoocheld zijn als we niet winnen.”

De armen de hele tijd gekruist. Fier rechtop. Geen greintje nervositeit. De vriendelijkheid zelve. From Dublin with love.

Ierland-België, vanavond om 18u, live op VTM