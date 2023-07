Jonge Belgian Lions grijpen in troostfinale EK tegen Griekenland nipt naast brons

De Belgen hadden halfweg een voorsprong van tien punten uitgebouwd, maar gingen in de tweede helft, en dan vooral in het vierde quarter (16-4), tenonder. Na de reguliere speeltijd gaf het scorebord 56-56 aan, waardoor de beslissing in overtime zou vallen. Daarin waren de Grieken met 12-8 sterker.

Speerpunt Thijs De Ridder, die afgelopen woensdag zijn toptransfer versierde van de Antwerp Giants naar de Spaanse eersteklasser Bilbao, was ondanks een geblesseerde hand goed voor vijftien punten.

Na zeges tegen Italië (72-64) en Israël (70-54) maar een nederlaag tegen Turkije (67-70) sloten de Belgen van bondscoach Steve Ibens de groepsfase af op de tweede plaats. Alle landen stootten door naar de achtste finales, waarin de jonge Belgen Estland over de knie legden (80-65). Nadien versloegen ze na een knappe comeback in de kwartfinales Litouwen (77-71), maar in de halve finales was Israël te sterk (46-67). Griekenland, de tegenstander in de troostfinale, verloor zijn halve finale van Frankrijk (98-51). (Belga)