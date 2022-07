Jonas Vingegaard of Tadej Pogacar? De statistieken geven de Sloveen nog een kans

Hoe sterk zijn de teams van Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar nog in deze fase van de Tour? Elk om de beurt incasseerden ze klappen. Pogacar zag bij UAE Vegard Stake Laengen en George Bennett uitvallen met corona. Vingegaard van Jumbo-Visma moet verder zonder Primoz Roglic en de geblesseerde Steven Kruijswijk.

Bijkomende vaststelling: op Côte de la Croix Neuve in Mende was Jumbo-Visma plots in numerieke minderheid. Pogacar had nog Rafal Majka en Brandon McNulty in steun, Vingegaard had niemand meer. Komt de grote ommekeer eraan? Richard Plugge, CEO van Jumbo-Visma, geeft toe dat de wereld er nu een klein beetje anders uitziet. “Maar het enige cijfer dat ertoe doet is 2:22. De bonus van Vingegaard in het klassement.”

Vervelend, zegt Mauro Gianetti, zijn tegenhanger bij UAE. “Toch zal het me benieuwen wat zo’n situatie als zaterdag gaat geven op een langere klim.”

Die bewuste klim leerde dat het gevecht om het geel in Parijs vooral zal uitdraaien op een individueel duel. Niemand, ook Wout van Aert en Geraint Thomas niet, die een bom van een van de twee topfavorieten kan ontmantelen. “Bergop zijn Vingegaard en Pogacar elkaar waard. Tegelijk steken ze samen boven de rest uit”, merkt ook Merijn Zeeman, ploegleider van Jumbo-Visma. “De kans is inderdaad groot dat die teneur zich doortrekt in de Pyreneeën”, zegt Gianetti.

Le Grand-Bornand

In de laatste twaalf confrontaties in echte bergetappes staat het 9-3 voor Pogacar. Gigantisch was het tijdsverschil met Vingegaard echter nooit. Op één uitzondering na: in de Tour van vorig jaar deelde de Sloveen de Deen al in de achtste rit naar Le Grand-Bornand een rake klap van 3:20 uit, waarmee hij meteen de basis legde voor zijn tweede eindzege op rij.

Pogacar kan Vingegaard niet lossen op de Côte de la Croix Neuve in Mende. Beeld Photo News

Op het einde van die Tour bracht Vingegaard Pogacar bergop wel nog even in verlegenheid, zij het zonder zware gevolgen. Het inspireerde de uitdager ongetwijfeld om de titelverdediger in de huidige editie een koekje van eigen deeg te bakken: in de Granon-etappe verkocht hij hem op zijn beurt een dreun van 2:51.

Gelijke stand, wat dat betreft. Pogacar wordt nu wel in de rol geduwd die hem het best ligt: die van aanvaller. “Het zit in zijn natuur om het spektakel te verzorgen”, zegt Gianetti. “Pogacar heeft zich al vaker offensief opgesteld in de Tour en weet dat die spirit hem een reële kans op slagen biedt. We geloven stellig dat hij deze Tour nog naar zijn hand kan zetten.”

Ervaring

Net dat contrasteert met Vingegaard. Die weet nog niet hoe hij een WorldTour-rittenkoers, laat staan een grote ronde, naar zijn hand moet zetten. Verder dan tweede plaatsen in de Tour, de Dauphiné, de Ronde van Baskenland en Tirreno-Adriatico kwam hij tot dusver niet.

Pogacar zal de kloof met Vingegaard in het zicht van de laatste tijdrit minstens met een minuut moeten verkleinen. Ook in die tweestrijd sinds Vingegaards profdebuut in 2019 staat het 5-2 in het voordeel van Pogacar. Maar de Deen compleet in de vernieling rijden deed hij nooit. Weliswaar spreken we dan over kortere chronoraces dan de 40,7 kilometer die zaterdag op het menu staat tussen Lacapelle-Marival en Rocamadour. De enige betekenisvolle referentie op dat vlak is de 31 kilometer lange tijdrit in de Tour 2021 tussen Libourne en Saint-Emilion, waar Vingegaard 25 seconden sneller reed dan Pogacar.

Veel, zo niet alles, zal afhangen van de staat van frisheid waarmee de twee uit de etappes naar Peyragudes en Hautacam komen. Met hoeveel achterstand Pogacar aan de tijdrit mag beginnen om nog kans te maken op het geel? Gianetti lacht: “Het zou leuker zijn mocht hij er met voorsprong aan beginnen.”