Jonas Vingegaard, de eerste onbesproken Deen die de Tour kan winnen

Jonas Vingegaard heeft op Hautacam zijn tweede ritzege in deze Ronde van Frankrijk gepakt. De Deen kon rekenen op een ijzersterke Wout van Aert, die met een versnelling op de slotbeklimming de laatste uitdager Tadej Pogacar brak.

Met drie Pyreneeënreuzen in amper 143 kilometer was de achttiende etappe tussen Lourdes en Hautacam op papier misschien wel de zwaarste. De lastige Spandelles zorgde voor vuurwerk: Tadej Pogacar plaatste vijf keer een demarrage in een poging Vingegaard te doen kraken, maar de geletruidrager gaf geen krimp. In de veeleisende afdaling ging het bijna mis: eerst kon Vingegaard zich na een kettingprobleem ternauwernood rechthouden, daarna schatte Pogacar een bocht verkeerd in en sloeg hij tegen de grond. Vingegaard buitte de situatie niet uit maar toonde zich sportief en wachtte zijn uitdager weer op.

Vijf kilometer voor de top sloten Vingegaard, Pogacar en Kuss bij koplopers Van Aert en Martinez aan: Van Aert legde het tempo in de groep zo hoog dat zelfs Pogacar moest lossen. Vingegaard maakte de voorzet af, versnelde nog en had op de streep 1:04 voorsprong op Pogacar. Met nog twee sprintersetappes en de individuele tijdrit te gaan, heeft Vingegaard in het algemene klassement nu 3:26 voor op Pogacar, en daarmee lijkt hij de tweede Deen te worden die de Tour op zijn gaat schrijven.

In 1996 won Bjarne Riis en in 2007 stond Michael Rasmussen op het punt hetzelfde te doen, tot hij uit de race werd gezet. Riis en Rasmussen namen het niet zo nauw met de ethiek van het wielrennen en de regels van de sport. In mei 2007 bekende Riis dopinggebruik van 1993 tot 1998. Rasmussen knoeide met zijn whereabouts, hij zette de dopingspeurders op het verkeerde been.

Bjarne Riis mocht, in tegenstelling tot Lance Armstrong, zijn gele trui houden, al was hij bij de Grand Départ in Denemarken niet welkom. Rasmussen werd door zijn toenmalige Rabobank-ploeg voor het einde van de Tour naar huis gestuurd, voor iemand anders het in hun plaats zou doen. Hij is tegenwoordig columnist voor de Deense tabloid Ekstra Bladet.

En nu, zesentwintig jaar na Riis en vijftien jaar na Rasmussen, staat Jonas Vingegaard op het punt de Tour te winnen. Nog één grote tijdrit staan tussen hem, Tadej Pogacar en het podium in Parijs.

Donderdag was de laatste dag in de Pyreneeën. Het ging over de Col d’Aubisque, waar Michael Rasmussen vijftien jaar geleden als winnaar over de streep kwam. Het was zijn negende en laatste dag in de gele trui, voor hij met pek en veren werd weggedragen. Finishen deden ze donderdag op Hautacam, waar Bjarne Riis in 1996 de rit won en zo de eindzege in de Tour veilig stelde.

Jonas Vingegaard kent zijn geschiedenis. “De Aubisque en Hautacam zijn erg belangrijke beklimmingen in het Deense wielrennen”, zei hij in zijn dagelijkse persconferentie, waar hij zich elke dag moeilijker doorheen worstelt.

Zaterdag is er alleen nog de tijdrit van 40,7 kilometer in Rocamadour. Houdt Vingegaard zaterdag stand, dan wordt hij de eerste onbesproken Deen die de Tour wint.

Vingegaard is een talent. Hij is een product van zorgvuldige scouting door de performance staf van Jumbo-Visma. Hij heeft zijn waarden op een rijtje. Anders had hij donderdag niet op Pogacar gewacht, nadat die was gevallen. Hij heeft de benen van een potentiële Tour-winnaar. En stilaan staat ook het goede hoofd op de smalle schouders van de introverte Deen.

Het is maar drie jaar geleden dat Vingegaard als leider aan de slotrit van de Ronde van Polen begon. Zijn voorsprong was miniem, eindwinst zat erin. Maar de druk was zo groot dat Vingegaard bijna een kwartier verloor en van plaats één naar plaats zesentwintig tuimelde. Het is twijfelachtig dat hem dat in deze Tour nog eens overkomt.