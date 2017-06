Jolien D'hoore sprint naar vierde Belgische titel

Voor de 27-jarige D'hoore is het haar vierde Belgische titel, na 2012, 2014 en 2015.



Vorig jaar won Kaat Hannes voor Kopecky en D'hoore. Kopecky werd voor het vierde jaar op rij tweede.



De eerste echte uitval kwam er bij het aansnijden van de tweede kasseistrook van de dag, de Waalsekaai, van het viertal Valerie Demey, Lotte Kopecky, Jolien D'hoore en Ann-Sophie Duyck. Meteen enkele topfavorieten dus voor de eindzege die zich mengden en het peloton had handenvol werk om deze vlucht ongedaan te maken. Dat lukte pas na goed 21 kilometer koers. Het sein dan voor Demmy Druyts en Isabelle Beckers om een uitval op poten te zetten. Zij slaagden erin een halve minuut voorsprong te pakken op de grote groep.



Halfkoers reden Demmy Druyts en Isabelle Beckers 39 seconden voor het peloton uit. Sanne Cant repte zich als eerste naar de twee leidsters toe en wat later volgde ook het peloton. Net voor het ingaan van de voorlaatste ronde, op 35 kilometer van de finish, was weer alles te herdoen. Tot Nathalie Verschelden haar kans ging. Lotte Kopecky counterde in haar eentje. Met nog één ronde voor de boeg, werd eerst Kopecky opgeslokt door de grote groep en daarna Verschelden. Jessy Druyts probeerde het daarna maar ook zij reed niet lang voor het peloton uit, net als Sanne Cant.



Het bleef enorm onrustig. Op de laatste kasseizone waagden Ellen Van Loy en Sanne Cant opnieuw, tevergeefs, hun kans. In de daaropvolgende massasprint stond er geen maat op Jolien D'hoore, die het met ruim verschil haalde van Lotte Kopecky. Die werd met haar tweede plaats meteen de nieuwe Belgische kampioene bij de beloften.