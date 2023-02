John Motson, de Britse stem van het voetbal, zwijgt voorgoed

Met name voor de Britten was zijn stem onlosmakelijk verbonden met voetbalherinneringen. “Beckham has virtually played Greece on his own!”, riep hij nadat David Beckham dankzij een vrije trap in blessuretijd zijn land naar het WK in 2002 schoot.

“Here’s Gascoigne. Oh brilliant. Oh yes. Yes!”, zo uitte hij zijn bewondering voor de fameuze dribbel van Paul Gascoigne tegen de Schotten op het EK in 1996. Menig Arsenal-fan koestert zijn “Look at that, oh look at that. What a goal by Brady!”

Motson was het toonbeeld van de levendige Britse voetbalcommentator. In 2001 scoorde hij met zijn toonhoogte, stemvolume en ritme de hoogste score bij een onderzoek van een logopedist. Voor ‘Motty’ vormde het simpelweg een manier om zijn liefde voor ‘the beautiful game’ te delen met miljoenen landgenoten. Deze liefde begon op een voorjaarsdag in 1952 toen de jonge John aan de hand van zijn vader zijn eerste voetbalwedstrijd zag, een gelijkspel tussen Charlton en Chelsea.

Radiodebuut in 1969

Motson genoot onderwijs op een particuliere school, waar vooral rugby en cricket werden gespeeld. Zijn liefde echter was voetbal. Na te hebben gespeeld bij Dulwich Hamlet, een bekende amateurclub in Londen, koos hij voor de voetbaljournalistiek. Zijn eerste verslagen schreef Motson voor een krant in Sheffield. In 1969 maakte hij zijn radiodebuut bij Everton en het Derby County van Brian Clough, zijn grote held, en twee jaar laten maakten de kijkers van Match of the Day voor het eerst kennis met zijn stem.

Zijn doorbraak kwam er op een winterdag in 1972, toen hij verslag deed van de grootste bekersensatie uit de geschiedenis: de 2-1-zege van Hereford op Newcastle. Zijn woorden “Oh, what a goal! What a goal! Radford the scorer, Ronnie Radford, and the crowd, the crowd are invading the pitch” werden onsterfelijk. De Engelse beker, in de tijden voor de Premier League het belangrijkste toernooi, genoot zijn voorliefde. Het dieptepunt van zijn carrière als commentator was de ramp op Hillsborough in 1989.

Gevraagd naar het beste voetbal kwam hij uit bij de 5-0-zege van Chelsea op Everton in 2016. Twee jaar later stopte hij, tot veler verdriet, maar zijn stem bleef en zal blijven leven, onder meer door fragmenten uit de oude doos. Een speciaal moment kwam tijdens de rust van een wedstrijd tussen Brighton en Manchester United toen een oudere toeschouwer in beeld kwam. “De heer met de hoed is een seizoenkaarthouder van Brighton en toevallig een plaatselijke priester en de vader van uw commentator.”

De oude Motson zwaaide naar zijn zoon. Met verhulde trots.