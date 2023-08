John-John Dohmen viert recordcap met zege: ‘Mochten niet op meer hopen in eerste match’

John-John Dohmen was zondag de gevierde man bij de Red Lions op het EK in het Duitse Mönchengladbach. De 35-jarige Brusselaar behaalde zijn 454e cap bij de Belgische hockeymannen, een wereldwijd record. De Lions haalden intussen een 1-3 achterstand tegen Engeland op en wonnen hun eerste groepswedstrijd uiteindelijk nog met 5-3, met doelpunten van Ghislain, tweemaal Van Aubel, Luypaert en Hendrickx.

“We mogen van niet meer dromen in een eerste match”, sprak Dohmen na afloop. “We komen tegen de gang van het spel in 1-0 achter, we komen terug, maar dan moeten we even ons meerdere erkennen in Engeland in het tweede kwart.”

“We wisten dat Engeland een zeer fysiek spel op de mat legt”, ging de middenvelder verder. “Ze gooien al hun krachten in de strijd. In de tweede helft brak hen dat zuur op. Ze konden de intensiteit niet volhouden en dat maakte het verschil vandaag.”

Dohmen debuteerde op zestienjarige leeftijd voor de Belgische hockeymannen. Tegen Engeland vierde hij, bijna 20 jaar later, zijn 454e cap, een nieuw wereldrecord. “Natuurlijk betekent dit veel voor mij”, gaf hij aan. “Ik heb er hard voor gewerkt en ben heel dankbaar. We zijn een echt team en dat zijn we al twintig jaar. Ik ben heel fier op dit team.”

“Zo’n eerste wedstrijd geeft veel vertrouwen”, zei hij nog. “We hadden bij 1-3 op elkaar kunnen beginnen schieten, maar dat deden we niet. Ook in moeilijke tijden blijven we een hechte ploeg.”

De Lions kunnen met veel gemoedsrust maandag hun wedstrijd tegen Spanje aanvatten. Een plek in de halve finales lijkt met een confrontatie tegen het zwakke Oostenrijk op de slotspeeldag een zekerheid. “We moeten natuurlijk altijd nog spelen, maar we weten dat we onze stek in de halve finales bijna op zak hebben”, erkende Dohmen.