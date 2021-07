Joachim Gérard wint op Wimbledon zijn tweede grandslamtitel

“Tot 6-2, 4-1 was ik agressiever dan hem, ik retourneerde heel goed en kon de bal plaatsen waar ik wilde. Maar ik ben een mens en ik kan niet ontkennen dat ik werd overvallen door de fameuze angst om te winnen. Mijn spel was minder vlot, de opslag haperde en daardoor kon Gordon in het veld komen en zich terug in de match werken. Maar zoals in de halve finale tegen Houdet ben ik kalm gebleven en heb ik in de tiebreak van begin tot einde geleid. Ik ben heel fier.”

Voor Gérard is het de tweede grandslamtitel in het enkelspel. Hij begon het seizoen met winst op de Australian Open maar ging er daarna wel meteen uit op Roland Garros. “Ik wilde echt het maximum geven, aangezien mijn seizoen op gravel niet briljant was. En dit was het maximum dat ik in mij had, het is buitengewoon”, lachte hij. “Ik beschik over alle slagen, maar als ik wat nerveus ben zoals in de tweede set, duw ik de bal en beweeg ik minder goed. Maar het meeste progressie boekte ik op het mentale vlak. Ik wil ook mijn coach Damien en mijn fysiek coach Quentin bedanken. Zij hebben mij opgelapt na Roland Garros. Zonder hen zou ik hier niet pronken met deze trofee.”

Gérard is hoe dan ook niet van plan op zijn lauweren te gaan rusten. “Mijn doel is proberen nummer 1 te worden, en dat zolang mogelijk te blijven. Ik zou naar de derde plaats springen, maar nummer twee Alfie (Hewett) heeft een flinke voorsprong. Ik ga proberen te blijven klimmen in het klassement. Daarvoor moet ik constant presteren en geen drie goede toernooien laten volgen door drie slechte. Op dat vlak zal ik progressie moeten maken.”

Zijn volgende doel worden de Paralympics in Tokio. Vijf jaar geleden haalde hij brons in Rio. “Ik ga voor goud, dat is duidelijk. De Spelen zijn een droom voor elke atleet. De eerste droom is deelnemen, de tweede is een medaille pakken en de derde is goud. Ik was heel blij met brons in Rio, ondanks de teleurstelling na mijn verlies in de halve finale. In Tokio wil ik beter doen. Maar veel atleten willen dat kostbare eremetaal.”