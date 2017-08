Joachim Bottieau gaat eruit in derde ronde op WK judo

Joachim Bottieau (IJF 36) heeft zich op het WK judo in de Hongaarse hoofdstad Boedapest niet kunnen plaatsen voor de achtste finale in de klasse tot 81 kg. In de derde ronde verloor hij van de Italiaan Matteo Marconcini (IJF 61) met ippon. Eerder op de dag had Bottieau met een waza-ari de Australiër Anthony Kouros (IJF 33) gevloerd. In de eerste ronde hoefde hij niet in actie te komen.



De 28-jarige Bottieau was de enige Belg die vandaag op de tatami verscheen in Boedapest. Begin juni won hij de European Open van Boekarest.