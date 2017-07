Jo-Wilfried Tsonga struikelt in derde ronde over Querrey

De partij tussen Tsonga en Querrey was vrijdagavond stilgelegd bij een 6-5 voorsprong voor de Amerikaan in de vijfde set. Tsonga mocht vanmiddag bij de herneming opslaan, maar werd onmiddellijk gebroken. Querrey haalde het zo met 6-2, 3-6, 7-6 (7/5), 1-6, 7-5.



De 32-jarige Tsonga stond voor de tiende keer op de hoofdtabel van Wimbledon. Hij haalde er in 2011 en 2012 de halve finales. Vorig jaar bleek Andy Murray in de kwartfinales te sterk. Opslagkanon Querrey (1m98) zat vorig jaar net als Tsonga bij de laatste acht op Wimbledon, zijn beste prestatie tot dusver in de All England Club. Hij verloor toen van Milos Raonic.



In de achtste finales speelt Querrey tegen de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson (ATP 42). Die wipte in de derde ronde Ruben Bemelmans (ATP 124).