Jeugdspeler van Arsenal op weg naar Club Brugge

Benik Afobe wordt behoudens verrassingen de nieuwe spits van Club Brugge. De 29-jarige aanvaller maakte dit jaar op uitleenbasis indruk bij Millwall FC, reeksgenoot van zijn moederclub Stoke City. De Londense club wou Afobe in diens laatste contractjaar aan boord houden, maar het jeugdproduct van Arsenal lijkt helemaal gewonnen voor een Brugs avontuur. Club voert verregaande onderhandelingen met Afobe, die Carl Hoefkens en blauw-zwart voorin meer opties moet bieden.

Afobe is snel, beweeglijk, sterk aan de bal en bovenal trefzeker. Extra stootkracht en versterking in de breedte. Ongeacht het vertrek van Charles De Ketelaere of Noa Lang is het niet ondenkbaar dat blauw-zwart naast Afobe straks nog een aanvaller inlijft.

Dochter verloren

De speler zelf wil na enkele woelige jaren zijn geluk beproeven in Europa. Afobe verloor in 2019 zijn tweejarige dochter Amora. Ze overleed in 2019 in het ziekenhuis aan complicaties van een ernstige infectie.

Vorig seizoen vond hij bij Millwall zijn voetbalgeluk terug na mislukte passages bij Bristol City en Trabzonspor. Zijn twaalf doelpunten waren voor hem het beste cijfer sinds 2014-2015 in het shirt van Wolverhampton.

Hoewel zijn carrière er eentje is van ups-and-downs werd Afobe op jonge leeftijd al de hemel in geprezen. Als jeugdspeler van Arsenal scoorde hij bij de U15 een veertigtal doelpunten. Nadat Afobe ook bij de U18 34 keer scoorde, ging het snel bergaf. Uitleenbeurten voerden hem steeds verder weg van Arsenal, waar het grote talent uiteindelijk nooit één officiële wedstrijd in de A-ploeg speelde.