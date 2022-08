Jeugdproduct van Barcelona zoekt speelkansen bij Anderlecht

Op 28 augustus 2020 arriveerde in Camp Nou een achttienjarig talent met een vat vol jongensdromen. FC Barcelona plukte Moussa N’Diaye voor 500.000 euro weg bij de Aspire Football Dreams-academie in Senegal.

In de academie profileerde hij zich in eerste instantie als een aanvallend ingestelde speler. Toch lag zijn toekomst niet voorin. Bij de Senegalese U20 zag bondscoach Youssouph Dabo in N’Diaye een centrale verdediger en linksback, en hij schoolde hem volledig om.

Daarop belandde zijn carrière in een stroomversnelling. Hij verloor begin 2019 met Senegal dan wel de finale van de Africa Cup U20, N’Diaye werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. De WAFA Cup (West-Afrikaans landentoernooi) voor diezelfde leeftijdsgroep wonnen N’Diaye en Senegal. In de finale was hij zelfs de man van de match. De eerste selectiebrieven voor de nationale A-ploeg vielen in de bus.

Hoge afkoopsom

Zijn boerenjaar 2019 zag N’Diaye de zomer daarop beloond met een transfer naar het allerhoogste niveau. Barcelona plakte een afkoopsom van 100 miljoen euro op zijn hoofd.

Spelen deed N’Diaye in die twee seizoenen evenwel bij de U19 en Barcelona Atlètic, het tweede elftal. Club Brugge-spits Ferran Jutglà was er zijn ploegmaat. Zich doorzetten bij Atlètic bleek echter een moeilijke opgave. Vorig seizoen kwam N’Diaye aan amper elf optredens, waarin hij ook twee rode kaarten verzamelde. Nochtans werd hij geprezen om zijn vista, sprongkracht en snelheid.

Anderlecht haalt hem voor een zacht prijsje op in Catalonië. N’Diaye zal in het Lotto Park het rugnummer 5 dragen.