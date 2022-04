Jelle Van Damme richt makelaarskantoor op, en iedereen mag weten wat hij verdient

Jelle Van Damme gaat de strijd aan met de malafide voetbalwereld. Met de oprichting van een eigen makelaarskantoor belooft de ex-international volledige transparantie. Zo mag iedereen in zijn boekhouding meekijken.

“In het voetbal lopen nog te veel zaken fout”, zegt Jelle Van Damme (38). “Kijk maar naar het schandaal rond Propere Handen.” Daarom diende hij al klacht in tegen mogelijke matchfixing in de titelstrijd van 2014. En daarom wordt de ex-international nu zelf makelaar. “Het is tijd voor iets anders. De speler zal centraal staan, niet de commissie. Daarom zal ik alles volledig open en transparant doen.”

Van Damme richt het makelaarsbureau Polymatch op. Hij bundelt daarvoor de krachten met zwaargewichten uit verschillende sectoren. De Antwerpse advocaten Omar en Mounir Souidi worden meerderheidsaandeelhouder met Van Damme. De Souidi’s hebben de voorbije jaren een groot netwerk uitgebouwd.

“We voelen binnen het voetbal een grote vraag naar een nieuwe aanpak”, zegt Omar Souidi. “Rechttoe rechtaan, een andere stijl kan ik me niet aanmeten. Ik heb in de advocatuur niet de reputatie om een blad voor de mond te nemen.”

Om transparantie te garanderen, zullen Van Damme en de Souidi’s samenwerken met Erik Saelens. Dat is de communicatie-expert achter de Antwerpse verkiezingscampagnes van Bart De Wever en de Franse ex-president Nicolas Sarkozy, en de vertrouwensman van de Nederlandse premier Mark Rutte. Er wordt gefluisterd dat Saelens tot de intieme kring van de emir van Qatar behoort en in de viploges van PSG zit. En, cruciaal in het makelaarsverhaal: hij is eigenaar van Unbox, een bedrijf dat gespecialiseerd is om geldstromen helemaal in kaart te brengen.

Met blockchaintechnologie kan Unbox voorkomen dat geld onrechtmatig uit de keten verdwijnt. Hun leuze: haal het kwaad uit het geld. Die technologie zal Van Damme gebruiken om zijn boekhouding zo transparant en zuiver mogelijk te maken.

Saelens: “Ik werk vaak samen met liefdadigheidsorganisaties zoals het Rode Kruis. Een van de problemen in die sector is dat mensen of bedrijven die geld doneren vaak niet weten wat er concreet gebeurt met hun geld. Er zijn te veel lekken die ertoe leiden dat niet al het geld aankomt op de bedoelde bestemming. Dat proberen we aan te pakken.”

Omar Souidi, aandeelhouder bij makelaarsbureau Polymatch: ‘We voelen binnen het voetbal een grote vraag naar een nieuwe aanpak.’ Beeld Humo

Zo ging het de voorbije jaren te vaak in het voetbal. Dejan Veljkovic, Mogi Bayat of Christophe Henrotay zouden met clubleiders circuits hebben opgezet om zelf twee keer (of vaker) langs de kassa te passeren.

“Propere Handen is voor het Belgische voetbal wat de zaak-Detroux was voor de internationale reputatie van ons land in de jaren negentig”, zegt Saelens. “Er bestaat in se weinig verschil tussen wat er een paar jaar geleden is gebeurd bij Samusocial en Propere Handen. Bestuurders en makelaars stelen van de clubs, de spelers, de sponsors, de investeerders en de fans. Ze stelen van hun eigen achterban. Ze maken het Belgische voetbal kapot. Onaanvaardbaar.”

Recht op informatie

Voetbalfans betalen elk seizoen een klein fortuin aan abonnementen, shirts, bier en hamburgers. Ze hebben het recht om te weten waar die centen naartoe gaan. Polymatch wil daar een steentje toe bijdragen. Elke euro die Van Damme aanraakt als makelaar zal publiek te volgen zijn via de technologie van Unbox.

Van Damme: “Iedereen mag weten wat ik verdien. Waarom niet? Of dat nu 1.000 euro, 10.000 euro of 2 miljoen is, dat maakt niets uit.” Als het van Van Damme afhangt, dan mag iedereen ook weten wat elke betrokkene (andere makelaars, clubs, advocaten) eraan verdient. Zeker de speler heeft recht op die informatie.

“Er moet niet mistig over worden gedaan. Er komt veel geld bij kijken. We willen daar open en transparant over zijn. We zullen niet met een of andere vennootschap in het buitenland werken, geen malafide constructies opzetten om er zelf extra voordeel uit te halen. Pas op, natuurlijk willen we geld verdienen, maar op een propere manier.”

Blijft de vraag: kan Polymatch garanderen dat er ook met die technologie geen fraude zal gebeuren? “Kijk naar Propere Handen. Waar liep het fout? Wanneer het over cash geld of andere betaalmiddelen ging. In ons systeem haal je dat eruit”, zegt Saelens. “Als je de liquiditeit eruit haalt, dan haal je het misbruik er ook deels uit. Geen enkel systeem is 100 procent onfeilbaar. Maar we kunnen het risico wel sterk verminderen door de blockchaintechnologie, die ervoor zorgt dat het geld traceerbaar is en de geldstroom transparant is.”