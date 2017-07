Jelle Van Damme opgenomen in All-Star Team van MLS voor wedstrijd tegen Real

Van Damme werd gekozen door Veljko Paunovic, de coach van Chicago Fire en gelegendheidstrainer van het All-Star Team. Ook vorig jaar werd de aanvoerder van LA Galaxy genomineerd voor de galamatch. De voormalige vleugelverdediger van onder meer Standard en Anderlecht vertoeft in goed gezelschap, want ook onder andere Kaka, Bastian Schweinsteiger en David Villa zullen tegen Real Madrid hun opwachting maken. Laurent Ciman (Montréal Impact) werd vorig seizoen opgenomen in het All-Star Team, maar kon dit jaar niet rekenen op een selectie.



De wedstrijd tegen de Champions League-winnaar wordt op woensdag 2 augustus gespeeld in Chicago.