Jelle Bataille, man van dé assist en publiekslieveling bij Antwerp: ‘Op vakantie zei ik af en toe tegen mijn vriendin: ‘Fuck, ik ben kampioen’’

“Wie kan erbij?” “Bataille maakt zich vrij.” “Alderweireld trapt...” “En scoort!” U hebt de beelden niet nodig om te weten waar het over gaat. Een doelpunt voor het collectief geheugen. Het krijgt straks zelfs een documentaire. Met deskundig commentaar van bevoorrecht getuige Jelle Bataille (24), man van dé assist.

“Ik kan er nog honderd keer naar kijken, en het even vaak vertellen met dezelfde energie en passie. En over twintig jaar krijg ik er waarschijnlijk nog ‘kiekenvel’ van. Ik was pas nog in de fanshop. Er hangt een grote tv waar die goal continu wordt afgespeeld. Ik betrapte me erop dat ik toch weer even bleef staan, met mijn mond vol tanden.”

Beeld BELGA

Herinner je je nog iets specifieks van dat moment?

“Moeilijk. Alles gaat zo snel. Dat is ook het jammere. Af en toe heb ik mezelf er nog eens aan moeten herinneren dat we echt kampioen van België zijn. Het drong niet door. Op vakantie zei ik af en toe tegen mijn vriendin: ‘Fuck, ik ben kampioen.’ Het is zo snel weer voorbij. Die trofee gaat de kast in, en we moeten alweer spelen om een nieuwe.”

En plots is Jelle Bataille een publiekslieveling bij de Great Old.

“Ik merk het verschil wel. Dat komt voor een groot deel door die assist. (lacht) Mensen onthouden dat voor de rest van hun leven. Ik word er heel vaak op aangesproken. Allez, niet dat ik constant word aangeklampt. Dat is het toffe hier, mensen geven je de nodige privacy. Als ze iets komen vragen, is het altijd beleefd en met respect. Ik woon hier heel graag.”

Je begint hier aan je derde seizoen. Hoe veel Antwerpenaar zit er al in de West-Vlaming?

(lacht) “Eigenlijk kom ik amper nog in Oostende, enkel nog om familie te bezoeken of mijn hond nog eens te zien. Niet voor Oostende zelf of zo. Maar qua taal... Niks. Dat is en blijft moeilijk om om te schakelen. Alhoewel... Ik begin een beetje meer Algemeen Nederlands te praten, merk ik, sinds ik in Antwerpen woon.”

En qua karakter?

“Dan zit er wel een Antwerpenaar in me. Er zijn veel overeenkomsten qua ingesteldheid, motivatie, drive... Ik leg er altijd mijn kop voor, iedere match. Neergaan en die fans achter je krijgen. We spelen uiteindelijk voor hen.”

Geeft dat nieuwe contract tot 2025 extra rust?

“Rust niet echt, maar ik ben wel meer relaxed. Mentaal was de knoop al doorgehakt. In mijn hoofd was het voor 99 procent zeker dat ik hier zou blijven, maar in het voetbal weet je nooit. Het is van de baan nu. En het is toch een soort bevestiging dat ik verder moet doen zoals ik bezig ben. Ik voel me hier goed en heb het vertrouwen van de coaches. Alles is aanwezig om hier te blijven.”

Gaan we een ander Antwerp zien?

“Er is eigenlijk niets veranderd. Dat is het voordeel: de kern en de staf zijn grotendeels behouden. Het is voor het eerst dat ik twee jaar op rij dezelfde trainer heb in een voorbereiding. Dat is tof, iedereen kent elkaar al en weet wat er moet gebeuren. Het is niet zo dat er plots een heel nieuwe visie wordt gehanteerd, dus je kan meer werken op het finetunen.”

Dat merk je. Zitten jullie al weer op kampioenenniveau?

“Voor zes op negen en de Supercup op zak had ik op voorhand getekend. Maar er is nog veel progressiemarge, zeker voetballend. Ik denk dat het goed was om tegen Anderlecht eens minder te presteren, om dan tegen Kortrijk weer van nul te beginnen. Dat was goed voor het vertrouwen.”

Beeld ID/ Sandra Van Watermeulen

Je vergat wel aan je statistieken te werken. En dat voor de ‘man van de assist’ bij Antwerp de laatste maanden.

“Dat was vroeger een van mijn sterkere punten. Ik heb mezelf opgelegd om meer aan mijn statistieken te werken. Vorig jaar had ik er zes, nu wil ik tien assists. Het is hoog gemikt, maar niet onrealistisch, lijkt me. Of ik dat nu doe op links- of rechtsachter... Zolang ik speel, ben ik content. Maar mijn voorkeur gaat toch uit naar rechts. Mijn aanvallende impulsen zijn mijn grote kracht. De beste één-tegen-éénverdediger zal ik nooit worden.”

’s Werelds populairste vleugelverdedigers waren ook niet altijd defensief de besten. Wie waren jouw idolen als kind?

“Ik heb nooit echt één idool gehad. Messi en Ronaldo natuurlijk... Maar het is niet zo dat ik thuis posters had hangen.”

Heb je Mark van Bommel nog zien voetballen?

“Waarschijnlijk heb ik wel matchen van hem gezien, maar niet bewust. Het is misschien raar, maar ik keek amper voetbal in mijn leven. Enkel de topmatchen. Champions League-finales. Competitiematchen? Daar zette ik mijn tv niet voor op.

“Ik was altijd met mijn vrienden op stap of thuis aan het chillen. Het interesseerde me weinig om al die matchen te volgen. Dat is eigenlijk nog altijd zo. Af en toe zet ik weleens een match uit de Belgische competitie op - meer dan vroeger - maar ik heb ze niet allemaal gezien. Steek me in een andere competitie en ik ga heel weinig weten van de tegenstander.”

Dus AEK Athene of Dinamo Zagreb, jullie mogelijke tegenstanders in de Champions League, dat zegt je weinig?

“Tegen AEK hebben we een oefenmatch gespeeld. Dat ging redelijk gelijk op, aan de bal waren wij iets beter. Na een uur stonden we 0-1 achter, en daarna speelden we met een mix van beloften. Maar ik ben die ploegen niet meteen gaan opzoeken na de loting. Alleen toen hun wedstrijd werd uitgesteld omdat een supporter was overleden. Heftig. Ik heb meteen naar mijn vriendin gestuurd dat ze beter thuis blijft als we naar daar moeten. Laten we hopen dat we die matchen kunnen winnen. Europa League is mooi, maar voor fans en bestuur zou de Champions League een veel mooiere beloning zijn voor alle geduld en harde werk.”

Beeld ID/ Sandra Van Watermeulen

OHL Leuven - Antwerp, vrijdagavond om 20.45 uur.