‘Je hoeft niet klein te denken omdat je uit een klein land komt’: Ben Broeders kwalificeert zich voor derde keer in carrière voor WK-finale polsstokspringen

Zijn vriendin Femke Bol snelt van record naar medaille, net als de vedette met wie hij traint, Mondo Duplantis. Kortom Ben Broeders is in zijn dagelijkse leven omringd door grootsheid. Wie weet inspireert het de atleet uit Leuven om zaterdag in de finale van het polsstokspringen zelf ook te schitteren.

De ergste stress is eraf bij Ben Broeders. Voor hij in Boedapest een gooi kan doen naar een medaille mocht hij gisteren niet struikelen over de kwalificaties. En dat deed hij ook niet. In het National Stadium was het drie uur puffen bij meer dan 30 graden voor hij dat finaleticket beet had, maar een sprong over 5m75 bleek voldoende.

“Ik mag niet klagen over de kwalificaties,” zei hij. “Ik begon rustig op 5m55. Soepel. Zelfde op 5m70. Ik was niet ongerust omdat ik een derde poging nodig had op 5m75 want ik ging er makkelijk over. Ik had zelfs geen nieuwe stok nodig, ik kon nog een hogere greep nemen. Ik het niet het gevoel dat het voor mij hier stopt.”

Trainerswissel

Ben Broeders is al vier jaar nationaal recordhouder. Sinds 2019 deed hij er elk jaar wel enkele centimeters bij. Zijn record staat nu op 5m85. Dit jaar kon hij zich evenwel nog niet verbeteren. Hij bleef op 10 juni in Bergen steken op 5m76. Daar is een reden voor, legde Broeders uit. Hij wil 2023 geen overgangsjaar noemen, maar het lijkt er wel op. In oktober 2022 zette de Leuvenaar na vijftien jaar de samenwerking met trainer Steven Taelman stop. “Ik was toe aan wat nieuws. Een andere omgeving. Het leek me niet slim om de trainerswissel in een olympisch jaar te doen.”

Beeld Photo News

In zijn zoektocht kwam Broeders uit bij Greg Duplantis en zijn echtgenote Helena Hedlund. De ene staat in voor zijn technische sessies, de andere voor de fysieke. Tijdens een stage in Rome in de zomer van 2019 raakte hij al eens met hen aan de praat en hij bleef dat contact onderhouden. In november ging hij dan een maand bij hen trainen en logeren in Lafayette, Louisiana. Ook in maart trok hij naar ginder.

Zo werd hij nog closer met Armand - Mondo - Duplantis, de man die alle wereldrecords van Sergëi Bubka van de tabellen veegde. En die op zijn 23ste al een olympisch titels en twee Europese titels op zijn cv heeft staan. In Boedapest verdedigt hij zijn wereldtitel. De vraag is niet of Duplantis wint maar of hij over 6m22 gaat.

Beeld BELGA

Dat is een hoogte waar Broeders alleen maar van kan dromen. Hij hoopt wel zijn eigen record te kunnen scherper stellen, maar “dan moet alles op zijn plek vallen.” En dat is niet evident, minder dan een jaar na de trainerswissel. “Het is toch een aanpassing. Ik train minder dan voorheen maar wel elke keer aan maximale intensiteit. Dat maak je je niet eigen in een vingerknip, dat is een proces van lange duur. En ik ben ook maar een mens.”

Stresskonijn

In 2017 won Broeders goud op het EK voor beloften maar op grote kampioenschappen liet hij het veelal afweten. Op het EK van 2018 en 22 haalde hij de finales niet, net zomin als in Tokio. Op zijn debuut-WK in 2019 werd hij 12e, vorig jaar 11e. “Op mijn eerste WK was ik wat overweldigd en vorig jaar werd ik niet geholpen door een migraine. Maar goed, het zijn ervaringen die ik meeneem naar zaterdag. Ik moet ervan genieten en niet het stresskonijn uithangen.”

Misschien helpt de gedachte wel dat pas als eerste Belgische man voor de derde keer op rij in een WK-finale staat. “Echt? In de boeken! (lacht) Toch wat om trots op te zijn. Hopelijk inspireer ik zo de jongeren thuis: je hoeft niet klein te denken omdat je uit een klein land komt.”