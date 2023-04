Jasper Philipsen pakt opnieuw de Scheldeprijs: een klein gaatje is genoeg voor de snelste sprinter op aarde

Jasper Philipsen heeft voor de tweede keer de Scheldeprijs gewonnen, traditioneel een sprintersfestival. In Schoten was hij onder anderen Mark Cavendish te snel af. Mathieu van der Poel maakte er een stevige training van richting Parijs-Roubaix.

De kroniek van de aangekondigde overwinning voor Jasper Philipsen gebeurde niet zonder slag of stoot. In de laatste tweehonderd meter moest hij twee keer de benen stilhouden, en dan had hij nog geluk dat Edward Theuns (Trek-Segafredo, zesde) sportief was en op links de deur niet dicht deed.

“Wat win ik er zelf mee als ik de deur toe doe?”, stelde Theuns. Philipsen was blij dat Theuns het zo fair speelde. “Anders had ik niet goed kunnen slapen.”

Na Brugge-De Panne won Philipsen de tweede grote sprintafspraak van het Vlaamse voorjaar. In De Panne won hij na een waaierkoers een sprint van vier, in Schoten was het een echte massasprint. “Een sprint winnen in dit deelnemersveld, met al die mooie namen, geeft veel vertrouwen met wat straks volgt in de Tour.”

Select clubje

Philipsen won dit seizoen ook al twee massasprints in Tirreno-Adriatico. Is hij momenteel de snelste sprinter ter wereld?

“Ik wil gewoon zoveel mogelijk koersen winnen. Misschien ben ik niet de snelste, maar ik behoor wel tot het clubje van de snelste mannen: Jakobsen, Ewan en Groenewegen”, zei Philipsen, die vorig jaar de slotrit van de Tour won op Champs-Elysées, wat het WK der sprinters heet te zijn.

Volgens sportief manager Christoph Roodhooft van Alpecin-Deceuninck mag Philipsen met de vuist op tafel kloppen en die titel opeisen. “Op dit moment is hij de rapste van allemaal.”

Ook zijn sprinttrein mocht er zijn in Schoten. “Het was mooi om te zien dat we zelf het initiatief namen. Het was vroeg. Ik vond dat ambitieus, maar we haalden het op de streep. Mathieu van der Poel deed een enorm lange beurt, daarna hadden we nog sterke gasten als Jonas Rickaert en Ramon Sinkeldam. Zij maakten het mij vrij comfortabel in een hectisch peloton.”

Comeback van Rickaert

De laatste man voor Philipsen was Rickaert. De 29-jarige West-Vlaming is zijn favoriete helper, maar was het voorbije jaar op de sukkel met twee beknelde liesslagaders. Dit was de eerste massasprint waarin Philipsen op Rickaert als laatste man kon rekenen sinds UAE Tour in februari 2022. “Het ging meteen goed. Het straffe is dat we voor de koers geen tactische meeting hebben gedaan om te bespreken wie wat zou doen. Ik koos intuïtief het wiel van Rickaert, die mij prima afzette achter het treintje van Caleb Ewan”, vertelde Philipsen.

In januari hoopte Rickaert met een bang hartje dat hij zou klaar geraken voor de Tour. Hoewel hij eind maart even werd teruggeslagen door ziekte zit hij voor op schema.

Philipsen: “Tot nog toe gaat het goed met zijn been en heup. De komende weken moet hij tests doen bergop, want dat zal in de Tour zeker een rol spelen. Deze mooie sprint moet hem alleszins moreel schenken.”

Aan Rickaert om de komende weken stappen voorwaarts te zetten. Dat zal in eerste instantie zonder Philipsen zijn, want die last vanaf maandag een korte rustperiode in. “Parijs-Roubaix is mijn laatste koers van het voorjaar. Uiteraard is het een droom om er ooit zelf te winnen, maar ik start in dienende rol. Van der Poel is in goede doen en we gaan hem proberen naar de overwinning te leiden. De ploeg zal daarbij belangrijk zijn, dus we hopen met veel mannen in de finale te komen. Twee jaar geleden zat ik in de vroege vlucht en heb ik zo die taak kunnen vervullen.”

Lentezon

De winnaar van Parijs-Roubaix die vier dagen voordien de Scheldeprijs reed, daarvoor moeten we al tien jaar terug in de tijd (Fabian Cancellara in 2013). Sep Vanmarcke en Yves Lampaert waren in 2019 de laatste kandidaat-winnaars van Roubaix die zich waagden aan het vaak gevaarlijke sprintfestival in en rond Schoten. Lampaert overwoog een deelname dit jaar opnieuw, maar laste uiteindelijk toch rust in.

Om maar te zeggen: het was opzienbarend dat Van der Poel gisteren kilometers kwam malen in de Scheldeprijs. De lentezon speelde zeker een rol. “De voorbije jaren vond ik het moeilijk om tussen de Ronde en Parijs-Roubaix bezig te blijven”, zei de Nederlander. “Ik kreeg vaak last van een dipje. Dit was ideaal om mijn benen onder spanning te houden.”

Mathieu van der Poel feliciteert zijn ploegmaat met de overwinning. Beeld Photo News

Volgens journalist-renner Thijs Zonneveld trok Van der Poel onderweg enkele blokjes. “Ik zag hem soms trainen langs het peloton. Hij ging iets ophalen en kwam dan langs ons brommeren. Heel indrukwekkend.”

Van der Poel: “Dat waren geen blokjes, hoor. Ik heb één serieus blok gedaan, dat was op het einde om de sprinttrein van Philipsen op gang te trekken. Het was iets vroeger dan voorzien, omdat ik het veilig wilde houden met het oog op zondag, maar ik ben blij dat ik mijn bijdrage heb kunnen leveren.”

Halfweg koers moest Van der Poel trouwens een onvoorziene inspanning leveren. “Ineens voelde ik dat er een vogel op mijn helm had gekakt. Dit had ik nooit meegemaakt.” Ploegleider Roodhooft: “Die vogel heeft goed gemikt.” Met behulp van enkele zakdoeken was het euvel opgelost. Van der Poel: “Gelukkig was enkel mijn helm geraakt, anders moest ik na de koers nog douchen.”

Daar was geen tijd voor. Van der Poel wilde na afloop nog bijtrainen. “Een uurtje. Niet rechtstreeks naar huis, want Schoten ligt amper vijf kilometer van mijn deur. Dat is de moeite niet.”

Roodhooft: “Vrijdag gaan we nog de kasseien van Parijs- Roubaix verkennen en dan zijn we er klaar voor.”