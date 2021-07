Jasper Philipsen: ‘Groen is ter sprake gekomen’

Hij was al drie keer dicht bij een ritzege en krijgt vandaag waarschijnlijk een nieuwe kans. “Met die drie podiumplaatsen kan ik al bij al wel al tevreden zijn, maar een ritoverwinning is het doel. Zonder Tim en Mathieu, ben ik vooral op Jonas (Rickaert) aangewezen voor de lead-out. We gaan het iets anders moeten aanpakken.”

Iets meer druk op zijn jonge schouders, maar tegelijk ook minder irritaties nu de rolverdeling glashelder is. “Het is altijd handiger als je meteen een rit pakt, dat kon toen Tim won, als ik in zijn wiel zat in plaats van andersom, maar dat was nu eenmaal zo.”

Philipsen kan zich bij een ritzege zeker ook nog in het puntenklassement gaan roeren. Hij staat momenteel vierde op 66 punten van Cavendish. “Het groen is ter sprake gekomen, maar misschien heb ik in het begin wat punten laten liggen om echt mee te doen. Ik kijk vooral naar de massasprints. Als ik daar de volle pot kan pakken, zien we wel hoe ik ervoor sta.”