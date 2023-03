Jarige Toby Alderweireld wil straks met Antwerp naar de Heizel: ‘De stad en de club trots maken, die verantwoordelijkheid voel ik wel’

Het gedroomde cadeau voor zijn 34ste verjaardag? Een plaatsje in de finale van de beker. Toby Alderweireld voelt ‘een grote verantwoordelijkheid’ om Antwerp een prijs te bezorgen. ‘Hier op een dag stoppen zonder trofee zou een ontgoocheling zijn.’

Geen speler van Antwerp die beter de weg naar het Koning Boudewijnstadion kent dan kapitein Toby Alderweireld. De 127-voudige Rode Duivel, die vandaag 34 kaarsjes mag uitblazen, is dan ook dé geschikte man om vooruit te blikken op de halve bekerfinale tegen Union.

Je was zondag geschorst en volgde de match op OHL in het bezoekersvak. Heb je je geamuseerd?

Alderweireld: “Jazeker. Een paar vrienden van mij zijn echte Antwerp-fans. Zo van die mannen die in tweede klasse ook al meegingen op verplaatsing naar Visé en zo. Ritchie De Laet (die tegen Leuven eveneens geschorst was, KDC) kent ook veel supporters. Zo ontstond spontaan het idee om er eens mee tussen te gaan staan. Ritchie zong zelfs mee. Alleen een biertje hebben we niet gedronken. Ik ben geen bierdrinker en er kwam alweer snel een belangrijke match aan.”

Spraken de supporters je al veel aan over Union?

“Na affluiten was het meteen van: ‘Knop omdraaien, donderdag moet het.’ (glimlacht) Onze aanhang heeft veel goesting om naar de Heizel te gaan. Antwerps vorige bekerfinale was in volle coronaperiode en toen zat iedereen thuis voor tv. We willen de fans nu een volksfeest bieden. Ik heb trouwens het gevoel dat onze supporters trots zijn op de ploeg. Ze zien dat we hard werken en geen sterallures hebben. Een 1-0-achterstand ophalen tegen Union is moeilijk, maar met een vol huis achter ons is er veel mogelijk.”

Beeld BELGA

Na de heenmatch uitte je openlijk je frustraties. Je deed je beklag over de arbitrage en de infrastructuur van Union.

“Ik was gefrustreerd omdat de nederlaag onnodig was. De meeste interviews geef je beredeneerd, maar toen liet ik vlak na de match mijn emoties spreken. Dat was niet oké. Ik heb me er ook voor geëxcuseerd.”

Bij je komst naar Antwerp verkondigde je dat je op een dag de Champions League naar de Bosuil wil brengen. De beker...

“(pikt in) ... is ook een droom. Zonder er al te veel druk op te willen leggen: we staan voor onze belangrijkste match tot dusver. Ik heb zelf in de finale van de Champions League gestaan en je kan de Belgische beker daar natuurlijk niet mee vergelijken, maar als ik mijn stad naar de Heizel zou kunnen helpen brengen... Die verantwoordelijkheid voel ik wel, meer dan bij Tottenham. Ik wil de stad en de club trots maken. Het zou een ontgoocheling zijn om hier over een paar jaar te moeten stoppen zonder trofee. Daarom leg ik mezelf een bepaalde druk op, soms misschien zelfs iets te veel.”

Beeld BELGA

Je vrouw zei ooit in een interview dat je af en toe wakker ligt van het voetbal. Is dat echt zo?

“Wakker liggen in de zin van: er constant mee bezig zijn. Daardoor is het voor mij soms moeilijk om me te ontspannen. Op het veld echt genieten van een topmatch is ook lastig. Na de match kan ik dat wel, als het goed is gegaan. (grijnst) Toen ik jonger was, voelde ik die spanning nog meer. Ik herinner me dat we ooit met Ajax op de slotdag moesten winnen om voor het eerst in zeven jaar kampioen te worden. Heb ik toen mijn beste wedstrijd gespeeld? Nee, maar we wonnen wel. Gelukkig kan ik die druk als dertigplusser al wat beter plaatsen.”

Je bent vandaag jarig. Voel je de leeftijd soms?

“Ik vecht er elke dag tegen. Ik weet dat ik die strijd niet kan winnen, maar ik kan het wel rekken. Door er meer voor te doen dan ooit. Eigenlijk is het jammer dat de 34-jarige Toby geen tips kon geven aan de 21-jarige Toby. De wetenschap en de begeleiding zijn er door de jaren heen ook op vooruit gegaan. Nu krijgen we na een wedstrijd binnen de twee minuten een recovery shake voorgeschoteld. Dat had je vroeger allemaal niet.”

Geef nog eens voorbeelden van de opofferingen die je doet.

“Elke dag sta ik als eerste op de club, om kwart over zeven. Dan duik ik de gym in. En tegen half twee ga ik snel naar huis om nog een powernap te doen voor de kinderen thuiskomen van school. Eens ze thuis zijn, is het chaos (lacht). Verder let ik goed op mijn voeding.”

Je harde werk loont, want je haalt al een heel seizoen een hoog niveau en oogst daarvoor lof.

“Toen ik in het buitenland voetbalde, miste ik soms de Belgische appreciatie. Die waardering voel ik nu wel, zeker vanuit het Antwerp-kamp. Ik ben blij met het niveau dat ik haal. Dat ik nooit heb gedacht ‘ik ga het hier effen snel doen’ heeft me zeker geholpen.”

Ook bij de Rode Duivels kan je straks nog belangrijk zijn. Blijkbaar had je al een aangenaam gesprek met Domenico Tedesco?

“Voor Eupen is hij hier geweest. We hadden een superpositief gesprek. Het feit dat de bondscoach speciaal naar me toe kwam, is een vorm van respect. Het blijft mijn intentie om door te gaan. Alleen, als ik het gevoel krijg dat het op een dag toch te veel zou worden, zal de nationale ploeg de eerste zijn die afvalt. Antwerp staat op één.”

Evalueer jullie seizoen tot nu toe eens.

“De tussenbalans oogt positief. We doen nog mee op twee fronten. Ik denk dat we soms nog meer kwaliteit kunnen brengen, maar onze organisatie staat er. Da’s niet alleen de verdienste van de verdediging. Heel de ploeg werkt daar hard voor, zelfs diepe spits Vincent Janssen. En ja, natuurlijk ben ik als verdediger blij met de vele clean sheets. Daarvoor ben ik gehaald, toch? Om dat mee in goede banen te leiden.”

Centraal achterin heb je een prima klik met William Pacho. Krijg je straks een percentage op zijn transfersom?

“(lacht luidop) Dat had ik moeten voorzien. Foutje van mijn makelaar. Het is alleszins leuk spelen met Pacho. Hij is heel leergierig en we spelen echt sámen.”

Als kapitein hou je voor elke match een korte speech. Ga je tegen Union iets speciaals voorbereiden?

“Nee, ik ben niet iemand die thuis voor de spiegel speeches inoefent of voorbereidt. Bij mij moet het op het moment zelf recht uit het hart komen. Anders zou het gekunsteld overkomen. Ik ben daar trouwens in gegroeid. Toen ik jong was, slikte ik mijn woorden een beetje in. Het is eigenlijk een wonder dat ik nu deftig kan babbelen. (schatert het uit)”

Halve finale Beker van België, Antwerp-Union, vanavond om 20u45, live op VTM.

Beeld BELGA