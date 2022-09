Jan Vertonghen over zijn bewogen transfer naar Anderlecht: ‘Mijn zoontje wilde niet komen’

‘Het was een shock en dat is het eigenlijk nog steeds.’ Jan Vertonghen (35) openhartig over de 24 uur die zijn leven en carrière een nieuwe wending gaven. ‘Mijn zoontje zat schreiend op het vliegtuig. Hij wilde niet komen.’

We kennen Vertonghen als een vrolijke man. Altijd in voor een grap, meestal goedgemutst. Een lolbroek - fan van FC De Kampioenen ook. Maar in een interview met Gilles De Bilde voor VTM Go liet de nieuwe verdediger van Anderlecht een zeldzame keer in zijn hart kijken.

Hij moest vechten tegen de tranen toen het ging over zijn transfer van Benfica naar paars-wit. Een knoop die Vertonghen pas op het allerlaatste moment doorhakte.

“Tot 30 augustus was het duidelijk in mijn hoofd. Ik zou blijven. Ik ging er vanuit dat ik wel zou spelen met de vele wedstrijden op het programma. Mijn makelaar belde mij die ochtend. Ik zat in de wagen, hij zei dat Anderlecht interesse toonde. En dat ze het snel moesten weten. Ik zei ‘neen’ - zoals ik bij andere geïnteresseerde ploegen ook gedaan had - en dat ik later terug zou bellen. Ik zat goed in Benfica en in Lissabon. Ik wilde écht blijven. Mijn vrouw had er werk, mijn kinderen gingen er naar school en waren bij wijze van spreken Portugees. Maar ik kwam niet veel later de club binnen en had een gesprek met de coach (Roger Schmidt, FDZ). Kijk: ik wil niet te veel in detail treden. Alleen wist ik na dat gesprek dat het voorbij was bij Benfica.”

Beeld BELGA

“Het was een shock. En dat is het eigenlijk nog steeds. Ik heb die dag getraind. (krijgt het moeilijk) Ik heb geen woord gezegd, stond met tranen in mijn ogen op het veld. Ik zag de stabiliteit wegvallen. De school begon, de wereld van onze kinderen was in Lissabon. Ik ben na de training met mijn vrouw naar het dorp gegaan. We zijn een stukske vis gaan eten om te zien hoe of wat ik moest doen. Intussen was de voorzitter van Anderlecht druk aan het zetten: ‘Ik moet het weten binnen dit en twee uur.’ Hoe kon ik nu zo’n beslissing binnen die termijn nemen? Ik heb bij manier van spreken een coin flip gedaan en gezegd dat ik het zou doen.”

Surfkamp

Waarna alles in een stroomversnelling kwam. Vertonghen: “Ik kan je zeggen: vanaf het moment dat je toezegt, staat alles in brand. Mijn transfer is in 24 uur in orde gekomen. Van blijven bij Benfica naar een handtekening bij Anderlecht. Dan leef je in zo’n stress, spanning en roes. We hingen nog een jaar vast aan ons huis, de boekentassen waren al gemaakt voor het begin van het schooljaar. Anderlecht wilde dat ik diezelfde avond het vliegtuig opstapte, maar dat kon ik niet. Ik wilde mijn kinderen - die op surfkamp waren - zelf inlichten dat we zouden weggaan. Ik ben er naartoe gereden, heb hen aan tafel het nieuws gebracht. Zoiets doet echt veel pijn. Het was de moeilijkste beslissing die ik als voetballer en als mens moest nemen. Vaak zegt men: ge verdient genoeg geld. Maar op zulke momenten betekent dat niets.

“Mijn vrouw stond er in de uren nadien helemaal alleen voor. Alles kwam op haar schouders terecht. Zij moest de koffers pakken, alle andere zaken in orde brengen. De kinderen moesten nog twee dagen op surfkamp. En ik? Ik zat op hotel in Tubeke. Ik kon nog voetballen om me af te leiden en ik had familie en vrienden in de buurt. Op 5 september is mijn gezin dan afgereisd. Op de verjaardag van mijn zoontje. Hij zat schreiend op het vliegtuig - hij wilde niet vertrekken. Nu zijn we twee weken later, gaan ze hier naar school en hebben we een huis gevonden.

“Ik heb er nog veel over nagedacht. Gezocht naar de redenen waarom ik niet speelde. Maar ik zit nu op een plek waar ze me graag zien komen. Bij een jonge, toffe, enthousiaste groep. Niet ergens waar ik niet meer gewild was. Weet je: mocht het enkel om het WK en speelminuten draaien, was ik gebleven en zou ik misschien gestopt zijn op het einde van het jaar.”

Op 20 minuten van ouderlijk huis

Na twintig jaar in het buitenland, speelt Vertonghen voor het eerst in de Belgische competitie. Het grootste voordeel? Dat hij meer tijd kan maken voor zijn familie en vrienden. “Ik woon op 20 minuten van mijn ouderlijk huis. De neefjes en nichtjes kunnen meer met mekaar spelen.”

Waarna we terug de Vertonghen zagen die we kennen. Altijd in voor een grap. “Maar ik heb nu al een paar matchen voor Anderlecht gespeeld en er is nog niemand komen kijken. Misschien is het te ver? Of misschien zijn er familiefeestjes waar ik niet voor uitgenodigd ben?”

Vertonghen had het in zijn gesprek met De Bilde ook over het komende WK. “Door de geweldige beslissing van de FIFA - die timing is echt onbegrijpelijk en dramatisch -, zullen we geen normale voorbereiding kennen. Daarom zijn de matchen in de Nations League eigenlijk een voorbereiding op het WK. Terwijl het óók belangrijke wedstrijden zijn. De Nations League is een trofee. Misschien heeft het nu nog niet die waarde. Maar de Conference League had die ook niet, tot Mourinho hem won.” “Wij zijn niet de grote favoriet in Qatar. Dat zijn Argentinië en Brazilië. Ik denk dat wij een categorie daaronder zitten. Willen we kans maken, dan moet iedereen superfit zijn en een superhoog niveau halen. Of dat net niet het probleem is voor een paar jongens? Daarom is het zonde dat je die voorbereiding niet hebt. (Grijnst) Misschien zullen we wel fris zijn.” (FDZ)