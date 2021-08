Jan Truijen, kniespecialist en orthopedisch chirurg: ‘Operatie van de laatste kans voor Federer’

Federer moet opnieuw geopereerd worden aan zijn knie, de derde operatie al voor de Zwitser in anderhalf jaar tijd. Hij doet niet mee aan de US Open, het laatste grandslamtoernooi van het jaar en mist ook de rest van het seizoen. “Ik heb besloten me opnieuw te laten opereren aan de knie”, zei hij in een videoboodschap op Instagram. “Ik zal een aantal weken op krukken moeten lopen en daarna nog maanden moeten revalideren. Ik wil gezond zijn en rond kunnen rennen in de toekomst.”

Federer, twintigvoudig grandslamwinnaar, wilde nog niet vooruitlopen op een eventueel afscheid van de tennissport. “Ik wil mezelf nog een sprankje hoop geven om terug te keren op de baan, maar ik weet dat het moeilijk wordt.”

De voormalig nummer 1 van de wereld, 40 jaar oud inmiddels, kwam de laatste jaren al minder vaak in actie vanwege problemen met de knie. De laatste keer dat de Zwitser een tennispartij speelde was op Wimbledon, waar hij verloor in de kwartfinale. Daarna sloeg hij de Olympische Spelen over. Federer sprak toen ook al van een moeilijke situatie.

“Dit is de operatie van de laatste kans voor Federer”, stelt dokter Jan Truijen, kniespecialist en orthopedisch chirurg in het Ziekenhuis Oost–Limburg in Genk. “Het is altijd moeilijk om een exacte diagnose te stellen zonder het volledige medische dossier te kennen. Maar als ik hoor dat dit de derde operatie is in anderhalf jaar en dat hij een aantal maanden buiten strijd zal zijn, dan ga ik er vanuit dat dit een kraakbeenproblematiek is. En dat is slecht nieuws voor topsporters. Met degeneratieve kraakbeenletsels kun je wel sporten, maar topsport is onmogelijk.”

“Als het om een lokaal kraakbeenletsel in de knie gaat, zijn verschillende behandelingen mogelijk. Een kijkoperatie, waarbij losliggende kraakbeenstukjes verwijderd worden door middel van een shaver en de randen terug ‘glad’ gemaakt worden. Dat is louter oplapwerk en geen garantie voor de lange termijn. Een ‘icepick-operatie’ is een tweede mogelijkheid, daarbij worden kleine gaatjes in het bot geponsd. In de kraakbeenkrater vormt zich een bloedklonter met stamcellen die het kraakbeenletsel kan opvullen. Deze stamcellen kunnen dan een soort littekenkraakbeenweefsel vormen. Bij deze techniek speelt vooral de leeftijd van Federer in zijn nadeel. Je teert toch vooral op de potentie van de stamcellen om dat littekenweefsel te vormen en bij iemand van 25 is de potentie van de stamcellen veel groter dan bij iemand van 40 zoals Federer.”

Jan Truijen (links): 'Rusten helpt wel om de pijn onder controle te rijgen, maar eens je terug intensiever sport keert de pijn terug.’ Beeld ZOL/ KRC Genk

“Kraakbeenletsels in de knie komen voor in alle ‘pivot’ sporten: tennis, voetbal, basketbal, allemaal sporten die met een zware schokbelasting gepaard gaan. Rusten helpt wel om de pijn onder controle te krijgen, maar eens je terug intensiever sport, keert de pijn terug. Aangezien dit dus de derde operatie in anderhalf jaar tijd is, vrees ik echt dat het de operatie van de laatste kans wordt. Het is moeilijk om in het hoofd van een topsporter te kijken, maar als dit niet helpt vermoed ik dat Federer definitief zal stoppen.”